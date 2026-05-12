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Famosos Nattan reage a críticas após desabafo de Rafa Kalimann sobre abandono na gravidez: "Assistam a tudo" Cantor é alvo de comentários negativos após influenciadora digital revelar que se sentiu sozinha na gestação enquanto parceiro curtia viagem com amigos

O cantor Nattan usou as redes sociais, na noite do último domingo (11), para reagir às críticas que vem recebendo após a repercussão de uma fala de Rafa Kalimann, com quem é casado, na série documental "Tempo para amar".



Na produção recém-lançada pelo canal GNT, a influenciadora digital revelou que se sentiu abandonada pelo parceiro durante o último mês da gestação de Zuza, hoje com 4 meses. "Ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento, e isso mexeu muito comigo", contou a ex-BBB, ao reclamar das viagens, "resenhas" entre amigos e pagodes frequentados pelo cantor enquanto ela se debatia, sozinha em casa, com problemas de saúde mental decorrentes das angústias da gravidez.

Durante o final da gravidez, Rafa Kalimann enfrentou um quadro de depressão e síndrome do pânico, lidando com sintomas como dor profunda, falta de ar, desespero enorme, choro e medo. "Este foi um momento em que o conflito interno do Nattan gerou fuga. Então, ele começou a fugir de tudo o que pudesse trazê-lo para casa e para essa realidade, que não estava legal. Eram muitas mudanças, muito medo, ansiedade... E eu só precisava dele", desabafou a influencer.





Após o trecho do programa viralizar, internautas passaram a criticar Nattan por meio das redes sociais. "Sinto muito pela Rafa", escreveu uma usuária do Instagram. "Só a vida da mulher muda (no período da gravidez). O parceiro continua a vida normalmente... E manter essa conexão neste momento é muito delicado", escreveu mais uma pessoa. "'O conflito dele gerou fuga'? Romantizou o pai ausente", ironizou outra seguidora de Rafa Kalimann. Diante da repercussão negativa, o cantor se manifestou.

Numa publicação da página "Pop Onze" no Instagram — que reproduzia parte do vídeo com o depoimento de Rafa Kalimann —, Nattan pediu que as pessoas vissem o conteúdo por inteiro, e não apenas "cortes". "Assistam tudo para entender", reforçou ele.



Nattan rebate críticas no Instagram e pede para internautas verem o programa 'Tempo para amar', no GNT, na íntegra — Foto: Reprodução/Instagram



Na produção do GNT, Nattan contou que a companheira se sentia solitária mesmo diante de sua presença física. "Às vezes ela estava cozinhando, e eu estava aqui na sala, deitado. E ela dizia: 'Eu quero que você esteja mais perto de mim. Ainda estou me sentindo sozinha'. E eu ficava sem entender. Como ela estava se sentindo sozinha se eu estava em casa com ela!?", comentou o cantor.

Ao expor sua visão, Rafa Kalimann mostrou que entendia que o marido desejava, sim, "estar perto". Pero no mucho, como ponderou. "Quando eu sei que não sou uma escolha para você, e que a família não é uma escolha, aí é onde machuca", disse a influenciadora digital. Nesse período, ao realizar um show em Porto Alegre (RS), Nattan aproveitou para passar alguns dias em Gramado, também no Rio Grande do Sul, junto a amigos. O fato foi lembrado por Rafa.

"Chega uma hora que você não quer mais falar o óbvio. Estava no nono mês de gestação e, mais uma vez, tenho que te pedir para estar em casa comigo?", reclamou ela, diante do parceiro. "Não vou te pedir o óbvio! Então, está tudo bem! Então vai (para Gramado)! E aí do "gelo" (da cerveja) com amigos, virou um pagode em outra cidade, e eu aqui com nove meses de gestação... Ao invés de você voltar para casa para ficar comigo e ajudar com as coisas — e comigo! —, você foi curtir", acrescentou.

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