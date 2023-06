A- A+

São João Nattan, Xand Avião e Mari Fernandes animam São João Premium 2023 neste fim de semana João Gomes, Jorge e Mateus e Tarcísio do Acordeon também estão entre as atrações

Consagrado no calendário de eventos juninos de Campina Grande, o São João Premium chega a edição de 2023 com uma ampla programação de shows de artistas nacionais do forró, piseiro e sertanejo com o intuito de exaltar as tradições, a cultura nordestina e trazer os grandes destaques do momento para a cidade.

No dia 23 de junho, o Spazzio receberá o projeto “Cabaré” com os cantores Leonardo e Bruno e Marrone, além dos fenômenos do momento Bizay e Lipe Lucena. Estreando as novidades da casa de festa, o "Cabaré" contará com três áreas: Arena (a partir de R$100, meia entrada), Frontstage (a partir de R$220, meia entrada), Camarote (esgotado) e Lounge (esgotado).

Já a tradicional Vila Forró, vai reunir os grandes nomes nacionais do forró e sertanejo com 30h de shows nos dois dias seguintes. No dia 24 de junho, será a vez do público curtir as apresentações de Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes, Hugo e Guilherme e Fabiano Guimarães. No dia 25 de junho, Jorge e Mateus, Nattan Tarcísio do Acordeon, Vitória Freitas e Avine Vinny comandam a Vila mais charmosa do Brasil. Os acessos custam a partir de R$240,00 (unissex, meia entrada).

Os ingressos do São João Premium estão à venda na bilheteria do Spazzio (de segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados das 9h às 16h), na bilheteria on-line Acesso Ticket (www.acesso ticket.com) e em todas as lojas Rutras das cidades de Campina Grande, João Pessoa e Recife. O ticket da meia entrada é válido mediante comprovação de meia-entrada, enquanto a inteira social mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento.

Confira a programação completa:

Spazzio - 23/06

“Cabaré” com Leonardo & Bruno e Marrone

Bizay

Lipe Lucena

Vila Forró- 24/06

Xand Avião

Mari Fernandes

João Gomes

Hugo & Guilherme

Fabiano Guimarães

Vila Forró 25/06

Jorge & Mateus

Nattan

Tarcísio do Acordeon

Vitória Freitas

Avine Vinny

Veja também

HUMORISTAS Samantha Schmutz e Tom Cavalcante vencem Prêmio Paulo Gustavo de Valorização do Humor e da Comédia