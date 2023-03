A- A+

Festa junina Nattan, Xand Avião e Mari Fernandez estão entre as atrações do São João Premium Spazzio, Vila Forró, Namoradrilha e Beijadrilha compõem as 05 datas de grandes shows

A edição de 2023 do São João Premium, marca que realiza grandes eventos em Campina Grande e arrasta diversos pernambucanos, promete ser a maior de todas. As programações mais esperadas e tradicionais do período no Spazzio, Vila Forró e Namoradrilha já foram lançadas com uma nova grande atração: a Beijadrilha, um bloco de rua puxado no trio elétrico por Ivete Sangalo.

No dia 04 de junho, a programação iniciará com a Namoradrilha, o bloco de rua que se tornou tradição na cidade, há 12 anos, com Bell Marques no trio elétrico. O circuito começa na Avenida Brasília indo até às margens do Açude Velho puxando os foliões de todo o país na terra do forró.

No dia 11 de junho, véspera dos dias dos namorados, Ivete Sangalo chega em Campina Grande para fazer história em um novo evento, a Beijadrilha. Após 17 anos, o furacão de energia, carisma e personalidade volta à cidade com um bloco especial para celebrar o amor no circuito da Avenida Brasília- Açude Velho.

No dia 23 de junho, no Spazzio, a programação será o projeto “Cabaré” com os cantores Leonardo e Bruno e Marrone, ainda teremos Bizay e Lipe Lucena.

A Vila Forró reúne os grandes nomes nacionais do forró e sertanejo com 30h de shows e um público de 15 mil pessoas por dia. No dia 24 de junho, Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes, Hugo e Guilherme e Fabiano Guimarães e no dia 25 de junho, Jorge e Mateus, Nattan Tarcísio do Acordeon, Vitória Freitas e Avine Vinny estão na programação.

Serviço

Spazzio - 23/06

“Cabaré” com Leonardo & Bruno e Marrone

Bizay

Lipe Lucena

Vila Forró- 24/06

Xand Avião

Mari Fernandes

João Gomes

Hugo & Guilherme

Fabiano Guimarães

Vila Forró 25/06

Jorge & Mateus

Nattan

Tarcísio do Acordeon

Vitória Freitas

Avine Vinny

