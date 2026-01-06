A- A+

Celebridades Nattanzinho celebra nascimento de filha com Rafa Kalimann: "o dia que será pra sempre" No carrossel de fotos, os momentos durante o parto e as primeira imagens da pequena Zuza

O cantor e compsitor cearense Nattanzinho publicou, nesta terça (6), as fotos do parto de sua primeira filha com a atriz e apresentadora mineira Rafa Kalimann. No carrossel de fotos, os momentos durante o parto e as primeira imagens da pequena Zuza. "Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026 O dia que será pra sempre...", escreveu o artista.



Veja:



Entre os famosos que reagiram ao nascimento da filha de Nattan estão Juliette, Simone Mendes, Thalita Morete e Pedro Sampaio, que felicitaram o casal pela chegada da bebê.

Sobre o nome

O nome Zuza é uma homenagem a avó do artista, falecida em 2025. Josefina era carinhosamente chamada pelo apelido Zuza. No último dia 1º, o artista brincou com a demora no nascimento da filha. “Todo mundo já nasceu, e essa menina não”, disse ele.



Nos festejos de Natal, Nattan também presenteou Rafa com uma joia em homenagem à filha do casal, com a foto dos dois e a imagem do ultrassom da bebê.

