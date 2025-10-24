A- A+

FOMENTO Natura Musical 2025-2026: Pernambuco marca presença entre os contemplados O edital, que investe no fomento à cultura brasileira, destinará R$ 7 milhões para projetos de todo o País; Pernambuco tem três selecionados

SÃO PAULO (SP) - Celebrando 20 anos de existência, a Natura Musical, plataforma de fomento à cultura brasileira, anunciou os contemplados no seu edital 2025-2026.

Os 20 projetos selecionados foram conhecidos na noite da última quarta (22), na Casa Natura Musical, em São Paulo (SP), com a presença de produtores, jornalistas, profissionais do mercado da música e dos artistas escolhidos.

Recurso

O edital Natura Musical irá destinar, no próximo ano, um total de R$ 7 milhões em fomento para os projetos selecionados, sendo R$ 4 milhões para o edital nacional e R$ 3 milhões distribuídos igualmente para três estados: Minas Gerais (via Lei Estadual de Incentivo à Cultura - LEIC), Bahia (via Lei FazCultura) e Pará (via Lei Semear).

Foram quase três mil inscritos de todo o País. O resultado trouxe um mosaico que representa bem a cultura brasileira: diversa e plural. São 20 projetos que abrangem não somente gêneros diversos, como reverenciam legados e tradições e também apontam para o futuro da nossa música. Entre eles, três projetos são conduzidos por pernambucanos.

"Tempo de mestras"

A cantora, compositora, musicista e produtora Alessandra Leão tem uma bela missão em 2026: capitanear o projeto “Tempo de Mestras”, que une Pernambuco e Paraíba, celebrando a cultura tradicional do coco, da ciranda, do cavalo-marinho e do maracatu de baque solto, através das vozes de cinco mestras.

Alessandra irá produzir álbuns de Odete de Pilar (PB), de Ana Rodrigues (PB), de Nice Teles (PE) e das irmãs Dulce e Severina Baracho, conhecidas como As Filhas de Baracho (PE), que serão lançados ao longo de 2026.

“São quatro discos e mais o lançamento desses discos em Condado, Pernambuco, e em Pilar, na Paraíba. Isso é o que é o tempo de mestras, porque é tempo de ter mestras, é tempo de a gente poder responder, sem tanto ‘assustamento’: Quem é tua mestra? Quem foi tua mestra? Quem será a sua mestra? Para que mais meninas, mais mulheres possam ter referência de grandes mestras como essas cinco mestres que estão nesse projeto”, conta Alessandra.

Mestra Nice Teles, primeira mestra mulher de cavalo-marinho em Pernambuco, marcou presença, junto a Alessandra, no anúncio da Natura Musical.

"Esse convite [para o projeto "Tempo de Mestras"] serve para incentivar e fortalecer cada vez mais as pessoas que etão mergulhando nesse universo... tanto o universo musical, quanto o universo da dança, o universo da poesia. Então, cada vez que cada pessoa dá um passo pensando no outro, a gente só tende a ver crescer a cultura em nosso município, em nosso Pernambuco, em nosso Brasil. Então, eu só tenho que agradecer, de todo coração, por estar fazendo parte desse projeto tão bonito", diz a mestra.

Turnês

Outro pernambucano contemplado foi Fitti, cantor e compositor que aprovou a circulação do show do seu álbum “Transespacial” (2024) - que concorre ao Grammy Latino 2025 - por cinco cidades no Brasil: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), João Pessoa (PB) e Recife (PE).

“Eu estou muito feliz porque vou poder rodar algumas capitais, levar esse projeto. Então, é especial demais! A gente sabe que a Natura Musical chega chegando, né? Apoiando a gente. É uma grande honra, é um grande prazer estar fazendo parte disso”, celebra Fitti.

Nome que une o brega recifense e a música pop, Uana também teve aprovado um projeto de circulação, do show do seu álgum de estreia, “Megalomania” (2024), que irá passar por São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), onde está prevista, também, a gravação de um audiovisual.

“São muitos anos tentando esse edital, porque a gente sabe a importância dele para a cultura do País. É a possibilidade de circular, de chegar em outros públicos, de conectar com outros artistas também. Tô bem feliz, ainda nem realizei direito”, comentou Uana.

*O repórter viajou a convite da Natural Musical.

