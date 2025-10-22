A- A+

PATROCÍNIO Natura Musical anuncia contemplados do edital 2025-2026; saiba quais foram os projetos Em evento na Casa Natura Musical, em São Paulo (SP), foram conhecidos os 20 projetos que serão desenvolvidos no próximo ano; Pernambuco tem artistas na lista

Na noite desta quarta-feira (22), foram anunciados, em coletiva em São Paulo (SP), os 20 projetos contemplados no edital Natura Musical 2025-2026.

Até o final de 2026, a Natura Musical irá patrocinar artistas e coletivos do País, em um mosaico que abrange sonoridades diversas, como samba, bossa-nova, reggae, brega, pop, R&B, soul, carimbó, MPB, coco, maracatu, entre outros, apostando tanto na tradição quanto nos jovens talentos.

Serão R$ 7 milhões em fomento para os projetos selecionados, sendo R$ 4 milhões para projetos em âmbito nacional, R$ 1 milhão para Minas Gerais (via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais - LEIC), R$ 1 milhão para Bahia (via Lei FazCultura) e R$ 1 milhão para o Pará (via Lei Semear).

“Esse ano, a Natura foi reconhecida como a marca que melhor representa o Brasil, segundo um estudo. Isso, pra gente, é um super orgulho e uma super responsabilidade, e que vem, com certeza, de um legado histórico de 20 anos de fomento à cultura. E quando a gente fala em cultura, a gente fala de algo que está no coração das pessoas, na raiz, na ancestralidade, e também na projeção de futuro. Essa construção se dá, com certeza, por esses 20 anos de investimento, por esses 600 projetos que passaram na plataforma, esses mais de 200 shows por ano”, considera a head da marca Natura, Júlia Ceschin.

Contemplados

Entre quase 3 mil inscritos de todo o País, os projetos passaram por um processo de curadoria que envolveu 10 profissionais do mercado da economia criativa, entre jornalistas, produtores e músicos.

Entre os nomes anunciados, três vozes negras de destaque: Alaíde Costa, Teresa Cristina e Luedji Luna.

A veterana Alaíde Costa, prestes a completar 90 anos, irá gravar seu novo álbum, que fechará a trilogia iniciada com os álbuns “O que meus calos dizem sobre mim” (2022) e “E o Tempo Agora Quer Voar” (2024), produzidos por Emicida, Marcus Preto e Pupillo.

Com duas décadas de carreira, a sambista Teresa Cristina irá gravar o seu primeiro álbum com músicas de sua autoria. “Há 18 anos, eu tento esse edital e pela primeira vez na história deste país, eu ganhei”, comemorou Teresa Cristina.

“Tô feliz. Tô emocionada. Ainda tô realizando. Porque é um sonho e eu vou poder lançar meu álbum autoral, que tá ja gaveta há tanto tempo. Então, eu tô muito feliz mesmo”, completou.

A cantora baiana Luedji Luna – que, neste ano, lançou os álbuns “Um Mar pra Cada Um” e “Antes que a Terra Acabe” – foi contemplada no edital Natura Musical 2025-2026 com a circulação do show no Norte e Nordeste.

“Encontrando dificuldade de sair do eixo RJ-SP, inscrevi nesse edital para viajar o eixo Norte-Nordeste. Eu sou nordestina, amo o Norte e o Nordeste e quero levar minha música para esses territórios”, disse Luedji.

Pernambuco

Entre os 20 projetos selecionados no edital Natura Musical 2025-2026, três contemplam a arte produzida em Pernambuco.

Nome que mistura como ninguém o brega e a música pop, Uana levará para a estrada a turnê completa do seu álbum “Megalomania” (2024), incluindo Recife, onde também haverá a gravação de um audiovisual.

O cantor e compositor Fitti também irá circular nacionalmente com o show “Transespacial”baseado no seu álbum de estreia, que está concorrendo ao Grammy Latino 2025.

A cantora, compositora, musicista e produtora Alessandra Leão conduzirá o projeto “Tempo de Mestras”, que consiste na produção de álbuns de Odete de Pilar (PB), Ana Rodrigues (PB), Nice Teles (PE) e as irmãs Dulce e Severina Baracho (PE), mestras do coco, ciranda, cavalo-marinho e maracatu de baque solto.

Veja abaixo a lista completa de selecionados

Edital Nacional

Teresa Cristina (álbum e shows) - RJ

Teresa hoje é considerada um dos grandes nomes femininos no samba. O projeto prevê a gravação do primeiro álbum de inéditas da cantora com canções assinadas por ela ou em parceria com grandes nomes da música brasileira, além da realização de três shows.

Luedji Luna (turnê) - BA

O projeto prevê a turnê nacional dos álbuns Um Mar Pra Cada Um - indicado ao Grammy Latino deste ano - e Antes Que a Terra Acabe, apostando na descentralização com shows no norte e nordeste.

Alaíde Costa (álbum e shows) - RJ

Aos 89 anos, Alaíde Costa vive um auge tardio. Em 2022 lançou o álbum O que meus calos dizem sobre mim, idealizado por Emicida, Pupillo e Marcus Preto, e com ele conquistou novos públicos, venceu o Prêmio da Música Brasileira e foi indicada ao Grammy Latino. O projeto prevê a gravação de álbum com repertório inédito com composições próprias e uma melodia inédita de João Donato, além de dois shows.

Projeto Hermeto Pascoal e Orquestra Tom Jobim (álbum e show) - SP

Com mais de 10 mil composições, 3 Grammys Latinos (entre eles, o conquistado pelo disco Natureza Universal, financiado pelo Edital Natura Musical em 2017) e apresentações pelos principais palcos e festivais do mundo, Hermeto é uma figura lendária da música brasileira. O projeto presta uma homenagem ao "bruxo do som" e prevê a gravação da reconhecida Sinfonia em Quadrinhos de Hermeto Pascoal em parceria Orquestra Jovem Tom Jobim, além do concerto de lançamento.

Tempo de Mestras (álbum e shows) - PE e PB

Idealizado pela cantora e produtora pernambucana Alessandra Leão, indicada ao Grammy Latino e ao Prêmio da Música Brasileira, Tempo de Mestras prevê a gravação e lançamento de quatro discos de 5 Mestras de Pernambuco e Paraíba: Odete de Pilar, Nice Teles, Ana Rodrigues e as irmãs Severina e Dulce Baracho. O projeto prevê também a realização de dois shows de lançamento.

Getúlio Abelha (álbum e turnê) - PI

Artista de Teresina, construiu sua carreira unindo teatro, música e cultura popular. Foi indicado ao Prêmio Multishow e venceu o MVF Awards. Participou de grandes festivais no Brasil como o Primavera Sound e Rec Beat. O projeto prevê a gravação de um novo álbum, edição em vinil, um clipe e cinco shows.

Fitti (turnê) - PE

Fitti é cantor, compositor, ator e produtor e ficou conhecido por participar do espetáculo Dominguinhos – Isso Aqui Tá Bom Demais e da série Só Se For Por Amor (Netflix). Seu primeiro álbum, Transespacial, foi indicado ao Grammy Latino 2025, e traz uma união de ritmos nordestinos a beats e sintetizadores eletrônicos. O projeto prevê cinco shows e um registro audiovisual das apresentações.

Priscila Tossan (álbum e turnê) - RJ

A cantora e compositora ganhou projeção nacional em 2018 como finalista do The Voice Brasil. Tossan promete um mergulho em sonoridades que passeiam entre o samba, a MPB, o pop experimental e o soul, reafirmando a estética inventiva que vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos.O projeto prevê o lançamento de um EP, quatro shows e dois videoclipes.

Uana (turnê) - PE

Cantora, compositora e performer, Uana foi destaque na lista da Forbes Mulher como aposta da nova música brasileira. Venceu o WME Awards na categoria Revelação e foi selecionada para o Alerta Experimente do Multishow em 2024, entre os cinco nomes mais promissores do ano. Neste projeto prevê a realização da turnê do seu álbum Megalomania.

Suraras do Tapajós (álbum e turnê) Amazônia - PA

Idealizado por mulheres indígenas do Tapajós, que utilizam a música como identidade e preservação cultural. Estão no circuito musical contemporâneo e já tocaram em importantes festivais como Coala Festival e Virada Cultural Amazônia de Pé. O projeto prevê a gravação de um álbum, duas apresentações e um mini documentário audiovisual.

Núbia (turnê) Amazônia - MA

Considerada uma das grandes promessas do reggae brasileiro contemporâneo, Núbia destaca-se como uma das revelações mais potentes da última década. Foi vencedora do Prêmio Papete 2023, a maior premiação da música maranhense, e recentemente foi indicada ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025. Se apresentou em grandes festivais pelo Brasil e neste projeto prevê a realização de cinco shows e aulas de formação.

Edital Pará

Aíla (álbum e turnê)

Aíla é um dos principais nomes do Pará no cenário atual da música brasileira. Com um histórico marcado por apresentações em grandes festivais do Brasil e do mundo — como Coala Festival (SP), Rock in Rio (RJ) e Central Park (EUA), ela prevê para este projeto a gravação de seu terceiro álbum, acompanhado de turnê.

Baile do Mestre Cupijó (álbum e turnê)

Formado por 10 jovens músicos paraenses que celebra e reinventa o legado do Mestre Cupijó, ícone da música do Baixo Tocantins. O projeto prevê a gravação de disco com 10 faixas autorais que fundem ritmos amazônicos tradicionais com estéticas contemporâneas como tecnobrega e eletrônica popular da Amazônia. Presente em festivais nacionais e regionais, a banda integra tradição e inovação, conectando novas gerações à música amazônica com equipe diversa e práticas sustentáveis.

Iaguara, a Fera Felina – (programação)

Criada em 2021 pela DJ Nat/Esquema, a META/ESQUEMA é um movimento cultural que valoriza o vinil, fortalece a cena artística do Pará e conecta Belém à curadoria musical nacional, reunindo DJs locais e convidados. O projeto propõe criar uma aparelhagem sonora amazônica feminina inspirada nas tradicionais estruturas do Pará, com foco no tecnobrega, diversidade de gênero e territorialidade.

Edital Bahia

Afrocidade (álbum e turnê)

De Camaçari, interior baiano, vem o coletivo Afrocidade e sua fusão de ritmos afro-brasileiros e afro-baianos com música eletrônica. O novo projeto, Música de Axé, marca uma transição decisiva na trajetória, quando deixam de operar como grupo musical tradicional para inaugurar uma nova fase como Bloco Afro Contemporâneo. O projeto prevê a gravação de um álbum, três shows e ações de formação com a comunidade.

Aguidavi do Jêje (turnê)

Aguidavi do Jêje é uma orquestra afro percussiva baiana que há 20 anos aponta caminhos inovadores para a música afro-baiana contemporânea. Encontro Ancestral é um grande ritual percussivo-musical. O repertório se baseia no álbum indicado ao Grammy Latino 2024, em diálogo com sucessos de artistas convidados. O projeto prevê três shows e ações de formação.

Vírus Carinhoso (álbum e turnê)

Cantor e compositor baiano se destaca por sua mistura única de R&B, soul e ritmos afro-baianos. Sua jornada musical começou cedo e, ao longo dos anos, ele desenvolveu uma identidade artística marcante, com letras que exploram a poesia e a cultura de Salvador. Foi premiado pelo programa internacional Youtube Fitty Deep e neste projeto prevê o lançamento de um álbum autoral e turnê com três shows.

Edital Minas Gerais

Lamparina - (álbum e turnê)

Lamparina é uma banda que combina MPB, Pop e influências brasileiras, acumulando mais de 50 milhões de plays e passagens por grandes festivais como Lollapalooza, MECA Inhotim e Sarará. Seu álbum de estreia, Manda Dizer (2018), traz uma mistura de maracatu, ciranda e manguebeat com rock, consolidando seu som autoral. O projeto prevê a gravação de novo disco, três shows e um mini documentário.

Augusta Barna (álbum e turnê)

Cantora, compositora e atriz que vem se destacando no cenário musical com um estilo que mistura MPB, soul, hip hop e samba-rock. Aos 22 anos a artista já demonstra uma maturidade notável em suas composições e em sua presença de palco. Apresentou-se em festivais importantes no Brasil e no exterior, como Jamboree Jazz (Espanha), Festival Sensacional e Universo Paralelo. O projeto prevê o lançamento de um álbum autoral e shows de lançamento.

Quarta Livre na Autêntica (programação)

Considerada uma das principais casas de shows de Belo Horizonte, a Autêntica dedica sua curadoria à música independente nacional e internacional. Recebeu em seu palco nomes como Liniker, Marina Sena, Tom Zé, João Donato, Hermeto Pascoal, Djonga, Nação Zumbi e Céu. Só em 2024, realizou mais de 250 shows, atraiu 90 mil pessoas e gerou mais de 300 postos de trabalho. O projeto prevê a realização de uma programação especial com artistas locais e nacionais com entrada gratuita.

O repórter viajou a convite da Natura Musical

