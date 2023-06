Natureza, segurança e baixo custo: região em SP vira novo reduto de mansões de famosos

A- A+

Uma região próxima de São Paulo é a nova menina dos olhos de celebridades, gamers e influenciadores digitais. Situado entre os municípios de Cotia e Carapicuíba, na Grande São Paulo, o distrito de Granja Viana atrai uma atenção crescente no mercado imobiliário nos últimos três anos. E a tendência segue em alta. Nomes como as ex-BBBs Viih Tube e Bianca Andrade, as digital influencers Gêmeas da Lacração e o ator e empresário Felipe Titto compraram mansões por lá neste ano, tornando-se vizinhos de gente como o novelista Walcyr Carrasco, o multi-instrumentista e compositor Roberto de Carvalho e o empresário Aldo Lorenzetti, entre outros.

Mas o que explica essa alta procura? Corretores e especialistas em mercado imobiliário avaliam que, do fim da pandemia para cá, a busca por imóveis em meio ao verde — em áreas com melhor qualidade de vida — ganhou impulso em regiões metropolitanas. Na capital paulistana, esses atrativos são raros, raríssimos. A solução, portanto, é se estabelecer nas franjas da cidade. Há quatro décadas, quem buscava mais tranquilidade ia para Alphaville, numa época em que tudo ainda era mato no bairro dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Mas o tempo passou, muitas mansões brotaram naquele solo, e o valor do metro quadrado por lá ultrapassou a copa das árvores.

Hoje, o "novo Alphaville" de São Paulo atende pelo nome de Granja Viana, região que se estende entre os quilômetros 21 e 29 da Rodovia Raposo Tavares — e está localizado a mais ou menos quarenta minutos da Avenida Paulista, a depender do trânsito, é claro.

— Em São Paulo mesmo, não há condomínios com estrutura voltada ao verde, reclusos, com áreas grandes. Se isso existe, é sempre tudo muito caro. Na Granja Viana, o valor do metro quadrado é muito mais acessível — afirma Luiz Henrique Augusto, corretor de imóveis de alto padrão nessa região. — Os maiores atrativos são casas grandes, segurança e preços mais baratos.

Especialistas calculam que uma mesmíssima casa em Alphaville, se pudesse ser transportada para a Granja Viana, teria seu valor reduzido em até 60%. "Um imóvel de R$ 6 milhões, por exemplo, certamente custaria R$ 12 milhões em Alphaville", avalia outro corretor ouvido pelo GLOBO.

Hoje, há mais de uma dezena de condomínios de luxo na Granja Viana. Os mais procurados são os maiores, equipados com estrutura de clube, como quadras poliesportivas, piscinas e saunas. Em média, os preços de uma casa na região orbitam entre R$ 3 a R$ 8 milhões. Mas há exceções.

Exclusivismo

No último mês, a influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, arrematou a propriedade mais valiosa da região da Granja Viana. Depois que sua mãe se mudou para o local — e aprovou o novo endereço —, a carioca de 28 anos desembolsou R$ 18 milhões para firmar residência com o filho, o pequeno Cris, de 1 ano, num imóvel conhecido como Casa do Tubarão. O significado da alcunha é autoexplicativo: sim, há aquários para tubarões na sala de estar do lugar.

No mesmo condomínio, o Residencial Haras Guancan — o único a ter heliponto e haras e, portanto, o "mais exclusivo" da Granja Viana, como ressaltam corretores —, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer acabaram de comprar uma nova casa, no valor de R$ 8,5 milhões. Os dois colocaram à venda uma cobertura no Morumbi, na capital paulistana, com a intenção de criarem a filha recém-nascida Lua Di Felice em meio à natureza, mais distante da poluição.

O imóvel de luxo está situado num terreno de 2.471 metros quadrados, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos. "Vamos morar no meio de uma floresta. Do jeito que a gente imaginou. A casa não tem luxo, é bem rústica, mas é muito a nossa cara", contou Eliezer, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Veja também

INCLUSÃO SOCIAL Casa Zero levará crianças do Pilar para pré-estreia do filme "Ruby Marinho - Monstro Adolescente"