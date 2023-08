A- A+

TEATRO "Në rope - A fertilidade da nossa origem": espetáculo entra em cartaz no Teatro Barreto Júnior Peça teatral aborda xamanismo e o genocídio indígena

Após passar pelo Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), a peça "Në rope - A fertilidade da nossa origem" retorna ao Teatro Barreto Júnior. Serão três sessões: sexta-feira (25) e sábado (26), às 20h, e no domingo (27), às 19h.

Com roteiro e atuação de André Zahar e Jr. Aguiar, a peça teatral é inspirada no pensamento de autores indígenas, como Davi Kopenawa e Ailton Krenak. A obra traz à tona debates contemporâneos sobre demarcações de territórios indígenas, destruição do meio ambiente e decolonialismo.



Na trama, o jornalista Euclides Passos viaja até o coração da floresta amazônica para cobrir o assassinato do filho de um xamã curandeiro e a invasão de terras pelo garimpo ilegal. No local, ele sofre uma emboscada, ficando entre a vida e a morte, mas é salvo por um ritual de pajelança.

Serviço:

Espetáculo “Në rope - A fertilidade da nossa origem”

Nesta sexta (25) e sábado (26), às 20h, e no domingo (27), 19h (dia 27)

No Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina)

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada)



