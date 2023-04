A- A+

Artes cênicas "Në rope - A fertilidade da nossa origem" realiza curta temporada no Teatro Barreto Júnior Espetáculo é inspirado no pensamento de autores indígenas

Após estrear no 29° Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, a peça "Në rope - A fertilidade da nossa origem" retorna ao palco. A curta temporada será no Teatro Barreto Júnior, desta sexta-feira (14) até o domingo (16), às 20h.

Com roteiro e atuação de Jr. Aguiar e André Zahar, a peça teatral narra uma jornada pela espiritualidade ancestral e os dilemas políticos da América Latina. A obra é inspirada no pensamento de autores indígenas, como Davi Kopenawa e Ailton Krenak.

O título da peça foi extraído do livro “A queda do céu”, em que, a partir da entrevista com Kopenawa, o antropólogo francês Bruce Albert traduz a expressão “në rope” como o “princípio da fertilidade da floresta”. Para o processo de criação, os artistas entrevistaram pessoas como o escritor Kaká Werá Jecupé, o cacique Marcos Xukuru, o cineasta Hugo Fulni-ô e o líder espiritual e artista Nawa Siã Huni Kuin.



Dividida em três atos, a montagem parte do encontro entre um jornalista independente e um pajé que teve o filho assassinado. Com direção de Jr. Aguiar, o espetáculo denuncia a política de extermínio dos povos originários latino-americanos e reverencia o xamanismo ameríndio.

O músico Breu da Selva realiza a trilha sonora da música ao vivo, com instrumentos nativos que completam a atmosfera ritualística de cada apresentação. Além de resgatar episódios da luta indígena na América Latina, a encenação aborda ainda o xamanismo e a prática da ayahuasca.



Serviço:

"Në rope - A fertilidade da nossa origem"

Desta sexta-feira (14) até o domingo (16), às 20h

No Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no Sympla

