"Ne Zha 2": filme chinês bate maior bilheteria de 2025 e quase ultrapassa "O Rei Leão" em recorde

O filme "Ne Zha 2" atingiu a marca de US$ 1,64 bilhão de bilheteria e já é o filme mais assistido nos cinemas em 2025.

A produção chinesa tornou-se o maior lançamento Imax daquele país de todos os tempos, superando "Vingadores: Ultimato", e já é o 16º título a ultrapassar US$ 100 milhões em bilheteria bruta do Imax.

A animação ainda não tem data para estrear no Brasil. O longa é parte de uma saga conhecida como "Fegshen Yanyi" ou "A criação dos deuses", que tem um total de 10 produções.

Em "Ne Zha 2", as almas de Ne Zha e Ao Bing se salvam após a terrível catástrofe. Sem seus corpos, que foram despedaçados, os dois enfrentam obstáculos para conseguirem se reconstruir. O filme tem direção e roteiro de Yu Yang.

“Ne Zha 2” já é a segunda maior bilheteria de animação de todos os tempos, perdendo apenas para "Divertidamente 2".

E está prestes a ultrapassar "O Rei Leão" para entrar no Top 10 das maiores bilheterias da história do cinema.

Veja a lista completa de filmes da saga "A criação dos deuses"

Nezha Conquers the Dragon King (1979)

League of Gods (2016)

I Am Nezha (2016)

Ne Zha (2019)

Jiang Ziya (2020)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Yang Jian (2022)

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)

Creation of the Gods II: Demon Force (2025)

Ne Zha 2 (2025)

