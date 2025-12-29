A- A+

CINEMA "Neco": curta-metragem documental conta história de mestre jangadeiro de Porto de Galinhas Com direção de Mateus Guedes, filme entra na etapa de inscrições em mostras e festivais nacionais

O curta-metragem documental “Neco” está com o trailer disponível no YouTube e no Instagram. A produção pernambucana retrata a vida e o ofício de um dos maiores mestres construtores de jangada de Pernambuco.

Dirigido por Mateus Guedes, o documentário acompanha Seu Neco, jangadeiro e artesão que vive em Porto de Galinhas, no Litoral Sul do Estado. Com mais de 80 anos de idade, ele segue ativo em sua oficina, repassando conhecimentos para as novas gerações.

Construído a partir de depoimentos de Seu Neco, o filme é narrado em primeira pessoa, com o personagem compartilhando suas memórias. A produção acompanha ainda a relação do mestre jangadeiro com manifestações culturais ligadas à jangada.

As filmagens foram realizadas entre maio e novembro de 2025. Agora finalizado, o curta entra na etapa de inscrições em mostras e festivais nacionais. O filme conta com incentivo da Lei Paulo Gustavo Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE).



*Com informações da assessoria de imprensa.

