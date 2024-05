A- A+

Show Nega do Babado canta hits de sucesso e novos singles em seu Baile da Rainha, nesta sexta (17) No início de 2024, artista lançou o single "Soy Fina" ao lado do cantor e compositor CIEL, com produção de Patricktor4 e Leo D

A pernambucana Nega do Babado, uma das mais emblemáticas cantoras do brega pernambucano, é a atração principal do "Baile da Rainha", nesta sexta-feira (17), no Estelita (Av. Saturnino de Brito, 385 - Cabanga), a partir das 22h. Nessa noite de celebração, a artista apresenta seus maiores sucessos e novas produções que estarão em seu novo show. Também se apresentam Patricktor4 e Original DJ Copy. Ingressos pelo site Sympla.



A artista é dona de uma das vozes mais marcantes da música pernambucana e traz em sua trajetória uma história rica de desafios e conquistas. Dona de um hit absoluto, "Milk shake", lembrado há duas décadas pelo público e sempre pedido por onde passa. A Nega chega a maturidade de seu trabalho trazendo o Baile Da Rainha, para celebrar ao lado de amigos e convidados a sua musicalidade.

Sobre a artista

Nega do Babado é cantora, é atriz. Desde pequena sempre teve a música presente na sua vida, influenciada pelo gosto musical do seu pai, que gostava de samba. Aos seis anos, já demonstrava talento e cantarolava afinada.



Em 2004, a sorte grande veio com a música “Milk Shake”, um sucesso estrondoso que a fez ser reconhecida nacionalmente, se tornando um clássico do brega pernambucano. Natural de Recife, Adriana Araujo, a Nega do Babado, transita bem da periferia aos grandes salões, e é considerada um ícone do movimento brega do Recife.



"Soy Fina"

No início de 2024, foi lançado o single "Soy Fina", uma bregadeira dançante, que tem a Nega nos vocais ao lado do cantor e compositor Ciel, com produção de Patricktor4 e Leo D, esta faixa está disponível em todas as plataformas e até o fim de maio sai o clipe que contou com direção de Surama Negromonte.



SERVIÇO:

Baile da Rainha

Estelita Bar, 22h, 17/05

Ingressos antecipados na Sympla

Nega do Babado convida Ciel

DJs Patricktor4 e Original DJ copy

Ingressos pelo Sympla

