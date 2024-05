A- A+

Show Nega do Babado, ícone do brega recifense, canta no "Baile da Rainha", sexta (17) Dona de um hit memorável, "Milk shake", sucesso há mais de duas décadas e sempre uma canção muito pedida pelo público por onde passa, Nega chega à maturidade de seu trabalho no palco

Depois de lançar, no início de 2024, seu novo single "Soy Fina" ao lado do cantor e compositor Ciel, com produção de Patricktor4 e Leo D, a Nega do Babado apresenta seu “Baile da Rainha”, nesta sexta (17), na casa de shows Estelita, no Cabanga, a partir das 22h. A artista sobe ao palco para cantar seus sucessos e novas produções, em uma noite que ainda terá set lists da dupla de DJ's Patricktor4 e Original DJ Copy. Ingressos pelo site Sympla.



Natural do Recife, Adriana Araujo, que ficou conhecida pela assinatura artística como Nega do Babado, é dona de uma das vozes mais marcantes da música pernambucana. Dona de um hit memorável, "Milk shake", sucesso há mais de duas décadas e sempre uma canção muito pedida pelo público por onde passa, Nega chega à maturidade de seu trabalho promovendo o "Baile da Rainha" para celebrar sua nova fase da carreira, que já transitou do brega ao samba.



“Muita alegria subir ao palco do Estelita para levar o meu brega. Neste show teremos músicas minhas, sucessos que todos conhecem e um clima de celebração. O que esperar do 'Baile da Rainha'? Muita musicalidade, profissionalismo, tudo muito bem organizado, tudo muito bem pensado, para que o público se sinta bem, dance muito e se divirta muito, né?”, antecipa a artista, que destaca a participação no palco de Ciel.



“Nessa nova fase da carreira da Nega do Babado eu digo até que viraram a artista pelo avesso. Vem uma nova Nega do Babado, bem melhor do que ela já era. Música nova, clipe novo e não só isso, uma carreira extensa e segura. Isso é muito importante e eu tenho certeza que o meu público vai amar”, detalha a cantora.

Sobre a artista

Adriana Araújo, nome de batismo da artista, mulher negra, moradora de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, sempre teve a música presente na sua vida, desde criança. Seu início não foi com o movimento que a tornou conhecida - o brega - mas sim com o samba, por influência de seu pai que escutava na vitrola Alcione, Nelson Gonçalves, Clara Nunes e outros mestres do gênero.



A artista trabalhou durante muito tempo como vendedora, mas conseguiu mudar de carreira de forma muito rápida depois do primeiro brega. Em uma das saídas com as amigas para barzinhos com karaokê, ela se destacou ao microfone e foi convidada para fazer um teste colocando a voz em uma música de brega e chamou a atenção dos produtores. Fugindo de todos os padrões do mercado fonográfico, a Nega do Babado conseguiu fazer sucesso, principalmente depois de lançar seu grande hit.



No início dos anos 2000, chegou a ser uma das artistas mais tocadas nas rádios comunitárias, nas carrocinhas e não podia faltar nos set lists dos DJ's que faziam os CDs piratas para distribuir nos shows e dar aos carroceiros da Capital pernambucana, que era uma maneira de divulgar o nome de quem fazia a seleção e, assim, ser contratado para animar as casas de shows do Recife e Região Metropolitana.



"Soy Fina"

No início de 2024, foi lançado o single "Soy Fina", uma bregadeira dançante, que tem a Nega nos vocais ao lado do cantor e compositor Ciel, com produção de Patricktor4 e Leo D, esta faixa está disponível em todas as plataformas e, até o fim de maio, sai o clipe que contou com direção de Surama Negromonte.



Ouça:

SERVIÇO

"Baile da Rainha"

Nega do Babado convida Ciel

Participação dos DJ's Patricktor4 e Original DJ Copy

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga - Recife

Quando: 17/05, às 22h

Ingressos antecipados no Sympla

Informações: @estelita.recife

