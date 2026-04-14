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Música

Negadeza celebra o legado do coco em seu novo EP, 'Herança Ancestral'; ouça

Neta de Selma do Coco e filha de Aurinha do Coco, a cantora, compositora e percussionista se uniu ao filho, Zuri Ribeiro, na criação deste trabalho autoral

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Cantora, compositora e percussionista Negadeza lançou um novo EP ao lado de seu filho, Zuri RibeiroCantora, compositora e percussionista Negadeza lançou um novo EP ao lado de seu filho, Zuri Ribeiro - Foto: Marcella Saraceni/Divulgação

“Herança Ancestral”, novo EP da pernambucana Negadeza, celebra o legado de uma família fundamental para a força do coco no estado. Neta de Selma do Coco e filha de Aurinha do Coco, a cantora, compositora e percussionista se uniu ao filho, Zuri Ribeiro, na criação deste trabalho autoral.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Negadeza contou que esse é um lançamento sonhado por ela há muito tempo. “Queria muito fazer um disco com minha avó, minha mãe e eu juntas. Cheguei a colocar o projeto nas mãos de produtores, mas nunca foi aprovado em editais. Eu perdi, porque minha avó faleceu e, depois, a minha mãe”, lamenta a artista.

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Produção
Agora, a musicista tem a chance de - ainda que de forma simbólica - reunir essas três gerações de mulheres de sua família, com o acréscimo do filho. Com apenas 15 anos de idade, Zuri Ribeiro já é um multi-instrumentista. Afilhado de Hermeto Pascoal, o jovem prodígio gravou grande parte dos instrumentos presentes nas gravações, assinou a produção musical do EP e ainda compôs uma das faixas, “O Caminho”.

“Desde bebê, eu levava Zuri aos shows e gravações. O pai [Fritz Ribeiro] é luthier. Então, ele já nasceu no meio musical, prestando atenção em todos os mestres que conviviam com a gente. Sou suspeita para falar, mas ele também é super estudioso. Está sempre aprendendo um instrumento novo”, relata a mãe orgulhosa.

Ouça:



Faixas
“Herança Ancestral”, “Serenou”, “Vida que Segue” e “Solo de Pandeiro” têm composição de Negadeza. Já “Mestra Querida” é um presente do amigo Lucas Furtunato, que criou essa música em homenagem a Aurinha, no dia em que ela morreu, em 2021. Tendo o coco como elemento sonoro sempre presente, as seis faixas do disco também têm em comum a reverência às tradições e à memória.

“Precisamos agradecer a quem chegou antes e tirou a maioria dos espinhos para a gente pisar no chão. Nossas mais velhas batalharam muito. Eu acompanhei isso e aprendi tudo com elas. Então, a ideia do disco é também mostrar aos mais jovens a importância desse respeito”, frisou Negadeza, que atualmente toca na banda de Lenine, mas já trabalhou com nomes como Dominguinhos, Naná Vasconcelos, Cátia de França e Amelinha.

Histórico
A artista vive no Rio de Janeiro, mas nasceu em Recife e foi criada em Olinda. Em seu segundo EP, ela apresenta obras que atravessam ainda temas como fé e território. Em “Serenou”, ela fala de Iemanjá e da ideia de construir uma casa de taipa. Na mesma faixa, cita Oyá/Iansã, além de elementos em iorubá. 

“Herança Ancestral” nasceu graças a uma campanha de financiamento coletivo, que contou com a colaboração de 165 pessoas. Todo o processo de gravação, que ocorreu no Estúdio Lontra, no Rio de Janeiro, foi quase inteiramente conduzido por mãe e filho. “Queria somente eu Zuri no estúdio, mas a construção não foi só nossa. Espiritualmente, estava todo mundo que veio antes lá com a gente”, comentou.

O lançamento nas plataformas de streaming não deve ser um “ponto final” no projeto. Negadeza e Zuri já elaboram formas de levar aos palcos o trabalho construído por eles. “Pensamos em uma formação que contaria com o Rala Coco, grupo que era liderado pela minha mãe, e outros elementos que podem entrar. Temos nossos trabalhos individuais em paralelo para dar conta, mas já estamos nos movimento para colocar esse show no mundo”, revelou.

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