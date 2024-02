A- A+

Luta de boxe Nego do Borel e MC Gui trocam farpas antes de luta de boxe, entre treinos e provocações Cantores romperam relação de amizade em meio a desavenças nos últimos anos e se enfrentam, no próximo sábado (24), em ringue de boxe

Os cantores Nego do Borel e MC Gui vão se enfrentar num ringue — em evento de luta que acontecerá na casa de shows Vibra São Paulo —, no próximo sábado (24). Até lá, enquanto não são colocados frente a frente munidos com as luva de boxe, os dois vêm trocando várias farpas e provocações por meio das redes sociais.



Nesta quinta-feira (21), Nego do Borel publicou um vídeo por meio do Instagram em que mostra, de longe, o treino do colega enquanto dispara deboches sobre ele.

"Boca de lesma", ironizou Nego do Borel, enquanto filma o colega em seu treino, já num dos locais de divulgação do evento, num shopping na capital paulista. No vídeo, o funkeiro aparece gargalhando, em tom de escárnio.



Seguidores do carioca de 31 anos o criticaram pela atitude pouco amistosa. "O cara está fazendo direitinho e você rindo. Quero ver, se perder, se vai apagar isso", comentou uma internauta.

Em outra publicação, Nego do Borel afirma que tem o objetivo de "morar na mente" do adversário até que a luta seja realizada. "Gui, cheguei em São Paulo e vou levar sua cabeça para o Rio de Janeiro. Todo dia você vê os meus stories. Toda hora! Estou morando na sua mente, eu sei, tá bom? Cheguei em São Paulo e estou pronto para a guerra, bebê", provocou o cantor.

MC Gui, por outro lado, já afirmou que foi ele quem convocou Nego do Borel para tal batalha. Os dois já foram muito próximos, mas romperam a amizade em meio a uma série de desentendimentos e desavenças nos últimos anos. "Venho me dedicando muito, minha vida mudou praticamente 95%. Mas nem por isso tenho que ficar postando, como esse idiota fica falando.



Ele fica querendo supervisionar minha vida. Estou quase mandando uns boletos para ele pagar. O dia de dar show é no palco. Mas se ele quiser sair na mão agora, eu saio. Nasci para a guerra", comentou MC Gui.

Em 2019, MC Gui se envolveu numa polêmica e foi "cancelado" por seguidores nas redes sociais — rumores dão conta de que a amizade com Nego do Borel teria sido rompida naquele momento, depois de o amigo não oferecer apoio a ele.

Em outubro de 2019, Gui, de férias, publicou um vídeo no Instagram em que apareceu rindo de uma menina, fantasiada como Boo, da animação "Monstros S.A", enquanto estava no trem rumo ao parque de diversão americano. A criança, que percebeu estar sendo filmada, tinha câncer. Ainda é possível ouvir alguém dizer "para, Guilherme". Ele foi amplamente criticado e teve eventos no Brasil cancelados.

A luta entre Nego do Borel e MC Gui acontece no evento Fight Music Show 4, na Vibra São Paulo, no próximo sábado (24). Na ocasião, o ex-BBB Kleber Bambam irá enfrentar o boxeador Acelino "Popó" Freitas. Os dois também cultivam uma rixa há tempos.

Em entrevista ao canal "Vê se pod", no YouTube, Mamá Brito — CEO do evento — afirmou que Popó e Bambam romperam em 2022, por um motivo inusitado. Segundo Brito, um convite para criação de um podcast teria sido o grande motivo da briga entre os dois.

“Bambam chamou o Popó para fazer um podcast, e o Popó não respondeu. Bambam é uma explosão, e por muito pouco ele fica bravo demais", afirmou o empresário. "Ele me bloqueou por oito meses. Encontrei com ele no aeroporto e falei para me desbloquear, senão a porrada ia comer", brincou Mamá Brito em entrevista ao podcast, em junho de 2023.

