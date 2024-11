Nego do Borel se envolve em briga: "Chega de apanhar e ficar calado"

A- A+

Leno Gomes, conhecido como Nego do Borel, se envolveu em uma briga de trânsito no domingo (24), na Barra da Tijuca.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o cantor aparece proferindo socos contra um homem, quando a polícia chega ao local. Foi utilizado gás de pimenta para a contenção dos envolvidos.



Em seus stories do Instagram, Nego do Borel se pronunciou: "Tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás, não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue. O meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para abaixar a cabeça".



"Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado", completou.



A Polícia Militar informou que ambos foram levados à 15ª DP (Gávea), mas que não prestaram boletim de ocorrência. A informação foi confirmada pelo G1.



Em áudio de um motorista de aplicativo enviado pela assessoria do cantor ao Estadão, ele explica que Nego do Borel bateu em um carro, fato que ocasionou a briga.



Ainda segundo o motorista, o homem teria desferido golpes contra o cantor primeiro.



Não é a primeira vez que Nego do Borel se envolve em brigas.

Em junho, o artista levou um tapa do filho de Otávio Mesquita durante uma discussão, após outro embate que tiveram no Domingo Legal.



Atualmente, ele é lutador de artes marciais, e participou de uma luta contra MC Gui.

