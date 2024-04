A- A+

financiamento coletivo Nego Freeza lança vaquinha virtual para gravação do seu primeiro disco solo, "Icyerekezo" O baiano radicado no Recife pretende lançar "Icyerekezo", que terá produção assinada por Pupillo

Importante nome no cenário do hip hop nacional, o artista baiano radicado no Recife Nego Freeza – integrante, há 20 anos, da banda OQUADRO – se prepara para lançar o seu primeiro álbum solo, que se chamará “Icyerekezo”.

O artista lançou, nesta sexta (12), uma vaquinha virtual, no Apoia-se, por meio da qual o público poderá contribuir e viabilizar sua estreia fonográfica.

A produção musical de “Icyerekezo” ficará a cargo do requisitadíssimo Pupillo (ex-Nação Zumbi), que já trabalhou em álbuns de nomes como Erasmo Carlos, Gal Costa, Marisa Monte, Edgar etc.

Disco

“Icyerekezo” é o nome do satélite lançado ao espaço, por Ruanda, em 2019, com o objetivo de conectar escolas rurais à internet. Em Quiniaruanda – língua banta falada em Ruanda – , o nome significa “Visão”.

Em seu álbum, Nego Freeza pretende conectar ancestralidade e tecnologia, ampliando a linguagem musical que parte do rap e dialoga com rock, reggae, soul, dentre outros ritmos, em composições orgânicas e tecnológicas.

Com 30 anos de trajetória artística (sendo 20 deles com OQUADRO) e sua música viajando Brasil e mundo afora, Nego Freeza se embrenhou em uma pesquisa musical voltada para o mundo negro, buscando novos beats a partir de um encontro entre Brasil e África fora de lugares comuns.

“Icyerekezo” resultará de pesquisa etnográfica sonora por regiões musicais pouco disseminadas no imaginário comum em relação aos ritmos africanos. Ruanda é a principal referência neste trabalho, no qual Bego Freeza busca novas referências a partir do cruzamento entre tecnologia e ancestralidade.

Financiamento

A vaquinha virtual lançada por Nego Freeza propõe a criação, produção, gravação, finalização e lançamento virtual de “Icyerekezo", que terá oito faixas inéditas. A meta é arrecadar R$ 40 mil em 78 dias.

O trabalho também pretende captar outras produções sonoras, sobretudo as que emergem das periferias brasileiras e do continente africano, com vistas a ampliar o repertório de influências africanas na música contemporânea, contemplando regiões da África que não tenham tradicionalmente dialogado com o cenário político, histórico e artístico brasileiro.

Entre as recompensas para quem colaborar com a vaquinha, estão o CD físico “Icyerekezo”, ecobags e camisetas, entre outros itens.



