Livro "Negritude Sem Identidade": Érico Andrade lança livro na Galeria Maumau Evento de lançamento ocorre nesta quinta-feira (9), com bate-papo com o autor e performances artísticas

Érico Andrade lança, nesta quinta-feira (9), às 19h30, na Galeria Maumau, o livro “Negritude Sem Identidade”. O escritor é professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF).

A partir do relato autobiográfico do seu autor, a obra critica a noção de identidade colonial e propõe pensar o caráter subjetivo e comunitário da experiência de ser negro. Discutindo com a psicanálise, o livro aborda a construção da racialização e o racismo na filosofia moderna, assim como os seus impactos no Brasil.

No lançamento, Érico Andrade participa de uma sabatina realizada por Lilian Rodrigues, integrante do grupo de pesquisa Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica da UFPE. O evento é uma produção da Distro Dysca, plataforma de agitação política e distribuidora de material contra-informativo.



O público vai poder conferir a performance “O que não mata sangra”, da multiartista Sophia Willian, em que ela entrecruza suas experiências travesti negra com a orixá Obá. No evento, o cantor Fykya Pankararu traz ritmos que permeiam sua vivência indígena. Também serão servidas comidas veganas da Habitat Cozinha, além de drinks e bebidas com a equipe do Barcicleta.

