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ANDERSON NEIFF Neiff, sobre o tiroteio em SP: "tenho certeza absoluta que a vida que queriam tirar era a minha" Em pronunciamento nos stories do Instagram, Neiff conta em detalhes o tiroteio que o deixou ferido após show, neste domingo (26), em São Paulo

Apesar do “pressentimento muito ruim” acompanhado de um mal-estar que antecedeu a apresentação, o “Rei do Bregafunk”, o artista pernambucano Anderson Neiff, não desistiu de fazer o show na capital paulista na madrugada do último domingo, 26 de abril.



“Eu estava ansioso, era uma cidade nova, os fãs pagaram para assistir ao show”, comentou o cantor, em pronunciamento via stories do Instagram nesta segunda (27) para contar detalhes do incidente que o deixou ferido após ter sido atingido por fragmentos de bala, em tiroteio ocorrido em direção a van que levava ele e equipe para o hotel após apresentação na Zona Sul de São Paulo.



Com o braço imobilizado por uma tipoia ortopédica, Anderson seguiu contando aos seguidores, desde o momento em que subiu ao palco, por volta das 4h da manhã, até a suspeita que um dos seus dançarinos ficou após ser abordado por uma pessoa que o indagou sobre o show. 'O Neiff está fazendo show ou já saiu?’.









Van perseguida

Ele seguiu contando que no término do show, quando já na van começou a atender aos fãs, sua equipe percebeu uma movimentação estranha de três motos.



“Minha produção tomou a iniciativa de ir para frente dos suspeitos”, contou Neiff. “Eles pegaram a moto e saíram, mas ficaram rodando como se já conhecesse aquela localidade”, complementou ele, acrescentando que as motos estavam sem placa.



Neiff continua relatando que a movimentação tida como suspeita, até poderia ser um assalto, mas logo a ideia foi removida, chegando à conclusão de que

“eles iam realmente para matar, ia tirar a vida de alguém e eu tenho certeza absoluta que a vida que queriam tirar era a minha (...) O alvo era o Neiff”, ressalta ele, que seguiu para o hotel na van, sendo seguida pelos suspeitos.

Numa determinada altura do caminho, Neiff afirmou que as motos apareceram e de uma delas vieram os primeiros disparos.



"Eu estava no último banco e eles sabiam”, segue relatando, afirmando, ainda, que um dos motoqueiros viu quando ele foi sentar na parte de trás do veículo.



“Eles poderiam render o motorista, dar tiros na frente, na lateral (...)”, afirmou o cantor



Neiff contou que chegou a empurrar um dos integrantes da equipe sentado próximo a ele, para o chão”. Nesse momento, segundo ele, um terceiro tiro foi disparado e o atingiu. “Parecia um murro”, conta, sobre sua reação ao sentir que foi alvejado.





Crédito: Reprodução/Instagram



"Eu só queria socorro e não queria morrer naquela hora”

Ainda de acordo com ele nem todos na van sabiam que ele havia sido atingido, uma decisão tomada para não assustar as pessoas que estavam ali. Neiff disse que começou a sentir tontura, a pensar nos filhos e na mãe.

“Eu só queria socorro e não queria morrer naquela hora”, contou ele, que foi socorrido para o hospital, passou por cirurgia e horas depois teve alta hospitalar.

Ainda nos stories Anderson Neiff contestou os rumores de que estaria fazendo marketing para promover uma música.



"Eu tomei um tiro e foi real. Eu não pedi para tomar um tiro, eu não queria tomar um tiro. Graças a Deus estou bem e estou vivo e só quero que a justiça seja feita e tudo seja esclarecido”, concluiu o cantor de brega-funk em meio a agradecimentos aos fãs e seguidores e promessa de que não vai parar de fazer shows citando, por exemplo, uma apresentação nos próximos dias que ele fará em Santa Catarina, em Manaus e no Acre.

“Vou assim mesmo, canto com a mão esquerda, vai dar tudo certo”, garante.

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