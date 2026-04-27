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ATENTADO Neiff recebe apoio de famosos após ser baleado em São Paulo: "Torço demais por sua felicidade" Van que transportava o artista pernambucana foi alvejada por três motociclistas no último domingo (26)

O ataque sofrido por Anderson Neiff repercutiu entre outros artistas do brega funk, políticos e influenciadores digitais. Nas redes sociais, diferentes personalidades demonstraram apoio ao cantor pernambucano, que foi baleado no último domingo (26), em São Paulo.

Carlinhos Maia, influenciador digital alagoano, pediu para seu público seguir a nova conta de Neiff no Instagram e mandou um recado para ele. “Você é um menino que eu gosto muito, torço demais por sua felicidade”, publicou.



Lucas Guimarães, apresentador e ex-marido do dono do Rancho do Maia, também manifestou sua solidariedade ao pernambucano. "Deus te abençoe, irmão, fica bem. Tudo certo, em nome Jesus", comentou.

“Na torcida aqui pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio. Que Deus esteja no comando, cuidando de cada detalhe, e que você volte logo, firme e bem, pra junto da sua família, dos amigos e de todo mundo que tá torcendo por você”, escreveu o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB).



O atual prefeito da capital pernambucana, Victor Marques (PCdoB), também comentou o caso. “Eu e Recife torcemos por sua recuperação, um grande artista do nosso brega funk. E contamos com a punição dos envolvidos nesse ato grave de violência”, disse.

Dadá Boladão, um dos pioneiros do brega funk em Pernambuco, também se posicionou. “Vai voltar mais forte que antes. Deus está no controle”, comentou. Outro nome do gênero musical, MC Elvis publicou uma foto sua ao lado de Neiff e escreveu: “Deus é bom sempre”.



Já o deputado federal Pedro Campos repudiou a violência praticada contra o artista e sua equipe. “Muita força, Anderson Neiff. Recebi com preocupação a notícia de que, após um show em São Paulo, a van em que Neiff estava foi atingida por ao menos sete disparos e que um deles atingiu o cantor. Que Deus conduza sua recuperação e proteja você e toda a equipe. Violência nunca deve ser o caminho”, disse no X (antigo Twitter).



Motociclistas alvejaram a van que transportava o artista e sua equipe, quando eles voltavam de um show em São Paulo. Neiff foi atingido por fragmentos de um tiro nas costas, na altura do ombro, e passou por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Ele recebeu alta médica na noite do mesmo dia.

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