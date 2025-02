Neil Gaiman e ex-mulher são processados por estupro e tráfico humano

A- A+

O autor Neil Gaiman está sendo processado na esfera civil por Scarlett Pavlovich, que trabalhou como babá na casa dele, sob a acusação de estupro e tráfico de pessoas, segundo informações da AP publicadas na manhã desta terça-feira (4).

Scarlett abriu processos nos estados de Wisconsin, Massachusetts e Nova York também contra Amanda Palmer, ex-mulher do escritor, alegando que ela sabia do histórico de Gailman quando a contratou.

A ex-babá alega que foi estuprada repetidas vezes, com práticas de sadomasoquismo que envolviam estrangulamento e golpes com cinto.

O caso de Scarlett Pavlovich apareceu pela primeira vez no podcast da Tortoise Media no ano passado e foi detalhado numa matéria da New York Magazine neste ano.

Segundo o processo, Gaiman e Palmer teriam se aproveitado da vulnerabilidade de Pavlovich, sabendo que ela estava em situação de extrema necessidade e enfrentava problemas de saúde mental.

Na época em que foi trabalhar para eles como babá, o casal vivia em casas separadas na região de Auckland, na Nova Zelândia.

“Gaiman praticou muitos atos sexuais não consensuais com Scarlett”, afirma o processo obtido pela Variety. “Esses atos foram abusivos e humilhantes... Scarlett os suportou porque, caso contrário, perderia seu emprego, moradia e o apoio prometido para sua futura carreira.”

O processo também acusa o escritor de cultivar uma imagem pró-feminismo, o que causou confusão em Scarlett Pavlovich.

Ela diz que, depois dos abusos, começou a ter pensamentos suicidas e precisou ser hospitalizada num hospital psiquiátrico.

Cancelamento

Desde o surgimento das primeiras denúncias no podcast da Tortoise Media, produções vinculadas a Gaiman foram canceladas ou suspensas.

A terceira temporada de “Good Omens” deve ter apenas um único episódio de 90 minutos, sem o envolvimento do autor, que é também o criador da série.

A presença dele em festivais literários também diminuiu.

O autor tem 64 anos e é um dos mais celebrados escritores de literatura fantástica da atualidade. Sua produção abrange tanto contos e romances como histórias em quadrinhos e roteiros.

Entre suas obras mais festejadas que já ganharam adaptações audiovisuais estão a HQ “Sandman” e os romances “Coraline” e “Deuses americanos”.

Gaiman também assinou roteiros de filmes como “Beowulf” e “Stardust”. Em 2013, “O oceano no fim do caminho” foi eleito Livro do Ano no Reino Unido e, posteriormente, inspirou um bem-sucedido espetáculo teatral em Londres.

