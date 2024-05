A- A+

homenagem Nélida Piñon recebe homenagem "transatlântica" ABL e entidade da Galícia promovem leitura coletiva de obra, começando amanhã no Rio e encerrando no sábado na Espanha

Academia Brasileira de Letras (ABL) e a Associação Galega da Língua (AGAL) farão uma homenagem à escritora Nélida Piñon (1937-2022), unindo durante dois dias a terra de origem e a de adoção da família da autora.

Cerca de 300 pessoas lerão, cada uma, um trecho do romance “A república dos sonhos”, sobre imigração da Galícia para o Brasil. A leitura vai começar no aniversário do nascimento de Nélida, 3 de maio, e terminará na véspera do dia da Língua Portuguesa, 4 de maio.

Os primeiros capítulos vão ser lidos no Rio, em evento que começará às 9h30 de amanhã no Salão Nobre do Petit Trianon, sede da ABL.

A homenagem continuará em Santiago de Compostela, capital da Galícia, na Espanha, em evento que começa às 16h30 locais (11h30 no Rio) do mesmo dia. No sábado, a leitura terminará às 22h (17h no Rio). Todo o evento poderá ser acompanhado presencialmente em cada cidade ou nos canais da ABL no YouTube e Facebook.

No Rio, estarão presentes os acadêmicos Merval Pereira (presidente da ABL), que fará a primeira leitura. Antônio Torres (secretário da ABL), Heloísa Teixeira (sucessora de Nélida Piñon na 30ª cadeira da ABL), e os acadêmicos Ricardo Cavaliere, Godofredo de Oliveira Neto, Joaquim Falcão, Arnaldo Niskier, Arno Wehling e mais nomes relacionados à cultura brasileira.

