Homenagem Nelly Carvalho é celebrada na APL com lançamento de livro em tributo ao legado acadêmico "Tessituras Lexicais - Frutos de um Legado" reúne artigos de 11 autores que conviveram com a professora e pesquisadora que é referência nos estudos da lexicologia

O lançamento do livro “Tessituras Lexicais – Frutos de um Legado”, da Editora Pontes, ontem, na Academia Pernambucana de Letras (APL), reuniu acadêmicos, amigos, intelectuais, colegas e alunos da professora e pesquisadora Nelly Carvalho, em homenagem ao seu legado para os estudos da linguística.

Organizada por Edmilson José de Sá, Felipe Casado de Lucena e Simone de Campos Reis, a publicação é mais do que uma coletânea de estudos linguísticos e textos sobre o legado da acadêmica recifense, é um “tributo vivo à inteligência, ao afeto e à ousadia de Nelly Carvalho – professora, pesquisadora e mulher à frente do seu tempo”, conforme descreve o seu texto de apresentação.

Homenagem

Com a presença de Teresa e Silvia Carvalho, filhas da grande homenageada, o lançamento reuniu ex-alunos, amigos, colegas da APL e da universidade, além de admiradores do trabalho da acadêmica, que compartilharam inúmeras histórias.

“É uma honra muito grande participar dessa homenagem a Nelly, que é uma referência não só na língua portuguesa e no estudo da lexicologia, mas também no aprendizado e na busca pelo conhecimento. Ela era inspiradora, sempre nos ensinava a conhecer mais. Era sábia e, ao mesmo tempo muito simples”, recorda Leusa Santos, editora chefe da Folha de Pernambuco, ex-aluna da acadêmica e uma das autoras da coletânea.

No livro, Leusa dedica a Nelly uma carta pessoal, quase uma conversa em que ela compartilha com a ex-mestra como seu aprendizado a fez enxergar o mundo e as muitas desigualdades ainda presentes na língua portuguesa.

Sobre o livro

A obra reúne artigos de 11 autores. Esses textos transitam entre o léxico, a publicidade, a historiografia linguística e as marcas da cultura pernambucana na língua.

“A ideia que nós tivemos foi reunir textos de ex-alunos, admiradores e pessoas que trabalharam as mesmas temáticas que Nelly nos ensinou e nos inspira até hoje. É uma obra muito especial que nos faz ter muitas lembranças”, comenta Edmilson José de Sá. “Todos os autores do livro têm um legado com Nelly. Uma mulher, mãe, professora, amiga. Para ela, o conhecimento precisa ser compartilhado e espalhado”, destaca Simone de Campos Reis.

Múltipla

Com abordagem sensível, o livro abre espaço também para depoimentos que nos aproximam da figura humana de Nelly Carvalho – a mãe, a amiga, a viajante apaixonada, a defensora do Nordeste e da palavra como instrumento de transformação.

“É uma satisfação. Essa casa sente falta de Nelly. E tinha muito a nos ajudar, principalmente nesse momento em que a comunicação está precisando de uma força, de uma exatidão e de uma verdade”, afirmou a acadêmica Margarida Cantarelli, escritora e membro da APL.

Trajetória

A recifense Nelly Carvalho se formou em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1956. Em seguida, na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, onde concluiu mestrado (1982) e doutorado (1993). Em Paris, ministrou o curso de Publicidade Comparativa entre Brasil e França, na Sorbonne Nouvelle.

Também lecionou na Universidade Federal de Pernambuco, onde ganhou o título de professora emérita, sendo a primeira mulher a obter a condecoração, em 2014.

No ano seguinte, foi eleita para ocupar uma vaga entre os imortais da Academia Pernambucana de Letras, herdando a cadeira de número 26 do escritor Gilvan Lemos. Autora de diversos estudos e livros, Nelly é uma das maiores referências brasileiras no campo da linguística e da língua portuguesa.

SERVIÇO:

“Tessituras Lexicais – Frutos de um Legado”, organizado por Edmilson José de Sá, Felipe Casado de Lucena e Simone de Campos Reis

Editora Pontes

Preço: R$ 58

À venda no site da Editora Pontes, Amazon e Estante Virtual

