Nelson Freitas fala dos bastidores internacionais de "El Presidente"

Os últimos anos foram de muitas mudanças na vida de Nelson Freitas. No final de 2020, sem projetos futuros e com a Globo revendo contratos ao longo da pandemia, ele acabou sendo dispensado pela emissora. Após quase duas décadas ininterruptas de casa, pela primeira vez, Nelson estava disponível para o mercado.

O grande problema era a pandemia de coronavírus, que acabou por adiar ou cancelar diversas produções. Um teste para a segunda temporada da série futebolística “Jogo da Corrupção”, do Amazon Prime Video, entretanto, mudou a rota da carreira do ator.

Personagem polêmico

Intitulada “El Presidente”, a segunda leva de episódios da série tem como figura central o polêmico João Havelange, que foi presidente da FIFA entre 1974 e 1998. Nelson fez o teste para viver o protagonista, que acabou nas mãos do ator Albano Jerónimo.

Porém, o diretor da série, o argentino Armando Bó, acabou escalando Nelson para viver três papéis na série: os presidentes brasileiros Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel.

“Estava procurando coisas diferentes para trabalhar e adorei a história da série. Fiquei muito empolgado quando a direção me ligou para falar desses personagens, pois sabia do capricho e do tamanho que seria essa produção, que foi minha primeira experiência internacional”, valoriza.