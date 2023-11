A- A+

FAMOSOS Nelson Ned: como estão os filhos do cantor cuja trajetória foi destrinchada em nova biografia Veronica Ned e Monalisa Ned estarão com o jornalista André Barcinski, autor de 'Tudo passará', no programa 'Conversa com Bial' desta quarta-feira (15)

Ao longo dos seus 66 anos, o cantor mineiro Nelson Ned (1947-2014), que teve sua trajetória destrinchada no livro “Tudo passará - A vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção”, do jornalista André Barcinski, teve três filhos, frutos de seu casamento com a atriz Marly. Nelson Ned Jr, Monalisa e Ana Veronica herdaram a condição do pai, que tinha nanismo.

Onde estão os filhos de Nelson Ned?

Conhecido como Juninho, Nelson Ned Jr, o primogênito, é baterista profissional e mora no México desde 2011. Ele estudou música em uma escola de jazz na Suíça. Juninho não tinha uma boa relação com o pai. Em 2008, no programa "Nada além da verdade", de Silvio Santos, Nelson Ned chegou a dizer que seu filho o odiava.

Ana Veronica Ned, a filha mais nova do casal, também tomou o caminho das artes. Ela é atriz, cantora, palhaça e acrobata, tendo já trabalhado em circo. Conhecida como Veca, ela também é militante no combate ao preconceito contra pessoas com nanismo, colaborando frequentemente com várias ONGs e palestrando pelo país.



Monalisa Ned, por sua vez, é fonoaudióloga. Assim como a irmã, ela mantém uma agenda pró-ativa na causa do nanismo. Ao lado do autor André Barcinski, Monalisa e Veronica estarão no programa "Conversa com Bial" desta quarta-feira (15), que terá como tema o cantor mineiro.

