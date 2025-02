Nelson Sargento ganha tributo do Sem Censura, da TV Brasil, nesta sexta (7)

A- A+

O saudoso sambista Nelson Sargento será homenageado em uma edição especial do Sem Censura, da TV Brasil, nesta sexta (7), às 16.



O programa temático celebra a obra e a trajetória do artista com repertório de clássicos do veterano que faleceu em 2021 aos 96 anos.

No tributo, a apresentadora Cissa Guimarães recebe amigos e parentes do baluarte da Mangueira: o jornalista, escritor e produtor Haroldo Costa, o violonista e arranjador Paulão 7 Cordas, a atriz e cantora Soraya Ravenle e o cantor e compositor Agenor de Oliveira, parceiro do ilustre homenageado; além do filho Leo Mattos e da neta Anna Gento.

Durante o programa, eles batem um papo sobre a importância de Nelson Sargento. Os convidados interpretam obras desse ícone do samba.



No palco da produção da emissora pública, entoam as músicas "Agoniza, mas não morre", "Sinfonia imortal" e "Falso amor sincero", entre outras canções deixadas pelo astro.

Do Morro da Mangueira para o mundo, as composições do artista marcaram a cultura popular com letras de amor. Nelson Sargento foi imortalizado em clássicos do samba que são referência para as novas gerações de artistas do gênero.

No decorrer da conversa na telinha da TV Brasil, os convidados recordam passagens da vida do sambista e destacam suas relações com ele. Falam sobre os projetos que realizaram em parceria com Nelson Sargento e destacam o aprendizado no convívio com o mestre.

"Griot", Nelson Sargento foi uma figura importante na preservação da cultura popular. Acumulou histórias e memórias que compartilhava para inspirar diversos artistas. Patrimônio do samba, ele é lembrado pelo carisma e simplicidade. O músico fez história no palco ao se conectar com o público em suas apresentações. Também era artista plástico e poeta.

SERVIÇO

Sem Censura – segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) – segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

