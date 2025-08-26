A- A+

novela "Nem sei o que é lastro": fala de César em "Vale tudo" viraliza nas redes; saiba o significado Gigolô não entendeu conversa entre Odete e Fátima nas novela da TV Globo

César Ribeiro, personagem de Cauã Reymond na novela " Vale tudo", da TV Globo, não sabe o que é lastro, e as redes sociais adoraram a ignorância do novo amante de Odete Roitman (Débora Bloch). Na cena exibida na última segunda-feira, o gigolô foi pego em flagrante por Maria de Fátima (Bella Campos) com a bilionária e ele ficou perdido no meio da confusão armada.

“O César não te falou de mim? Nosso caso tem muito lastro, Odete”, disse a filha de Raquel (Taís Araujo). “Você também acha, César? Que esse caso tem muito lastro?”, perguntou a vilã. “Gente, eu nem sei o que é lastro”, disse o picareta.

A turma das redes sociais se divertiu em saber que o canalha não sabe que lastro é "a base (em que se firma alguma coisa)", fundamento, segundo Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Foi um festival de memes na hora da exibição.

Veja também