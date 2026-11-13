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música 'Nem sei onde estava, mas estou de volta': Lionel Richie retorna aos palcos após cirurgia Durante show de sua residência no Encore Theater, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o músico aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde e demonstrou bom humor

O cantor americano Lionel Richie, de 77 anos, voltou aos palcos na última quarta-feira (11) quase dois meses depois de passar por um procedimento cardíaco.

Durante show de sua residência no Encore Theater, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o músico aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde e demonstrou bom humor. "Estou de volta! Nem sei onde estava, mas estou de volta", brincou, arrancando risadas da plateia.

"Estou muito bem. Muito obrigado a todos por se preocuparem comigo", afirmou Richie, agradecendo as manifestações de carinho recebidas durante o período em que precisou se afastar dos compromissos profissionais.

O retorno ocorreu depois de uma sequência de problemas de saúde. Em junho, Richie passou mal durante uma apresentação em Minnesota, nos EUA, e precisou interromper o espetáculo. Em agosto, voltou a ser hospitalizado depois de um show em St. Louis, no Missouri, onde permaneceu por alguns dias na UTI para realizar exames cardíacos.

Em setembro, um representante do astro de hits como Easy confirmou que ele havia passado por um procedimento para tratar a fibrilação atrial, condição caracterizada por alterações no ritmo dos batimentos cardíacos. Segundo o comunicado divulgado na ocasião, a intervenção ocorreu sem complicações.

Além de retomar sua residência em Las Vegas, Richie tem previsto para o próximo mês um show único no Brasil, onde tem apresentação marcada para 19 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo.

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