''Nem todos ganham'', diz Goldberg após Oscar não indicar Margot Robbie e Gerwig por ''Barbie''

A atriz Whoopi Goldberg, de 68 anos, opinou sobre o fato da atriz Margot Robbie e da cineasta Greta Gerwig terem ficado de fora das categorias de melhor atriz e melhor diretor do Oscar 2024. As duas produziram Barbie, que recebeu oito indicações.

Durante o programa The View da última terça-feira, 23, a comediante, que já ganhou uma estatueta pelo seu trabalho no filme Ghost, de 1991, opinou que Margot e Greta não foram "esnobadas" pela Academia de Cinema.

"Não são esnobadas. Isso é o que você tem que ter mente: nem todo mundo ganha um prêmio e isso é subjetivo. Filmes são subjetivos. Os filmes que você ama podem não ser amados pelas pessoas que estão votando", disse.

Os indicados ao Oscar foram revelados na própria terça, 23. O filme Oppenheimer lidera a lista, com 13 indicações, seguido por Oppenheimer, Pobres Criaturas, com 11, Assassinos da Lua das Flores, com 10, e então Barbie, com oito.

Apesar de Margot e Greta terem ficado de fora, o longa sobre a boneca da Mattel, que se tornou o filme dirigido por uma mulher com maior bilheteria da história, aparece em categorias como melhor filme, melhor ator e atriz coadjuvante (para Ryan Gosling e America Ferrera) e melhor roteiro adaptado.

