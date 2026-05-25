Petrúcio Amorim, Nena Queiroga e Balaio de Cheiro comandam forrobodó gratuito no RioMar
Shows acontecem entre os próximos dias 4 e 6 de junho na Praça de Alimentação do mall
O 'tengo-lengo-tengo' no RioMar Shopping acontece entre os próximos dia 4 e 6 de junho, na Praça de Alimentação do mall e com Petrúcio Amorim, Nena Queiroga e Balaio de Cheiro no comando da festa.
Com acesso gratuito, o forrobodó tem início às 19h. Um trio de pé de serra também integra a programação do espaço nos dias 13, 14 e 20 de junho, a partir das 18h.
'Tareco e Mariola'
A abertura da agenda de São João do RioMar começa com um dos nomes mais festejados quando o assunto é forró, 'dos bão'.
O compositor de clássicos como "Anjo Querubim", "Meu Cenário" e "Tareco e Mariola", Petrúcio Amorim, sobe ao palco já na quinta-feira, 4 de junho.
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No dia seguinte é a vez de Nena Queiroga dar o tom dos festejos juninos e, no sábado, a banda Balaio de Cheiro encerra a programação.
Artesanato
Quem quiser curtir o forró com vestimentas da época, pode passar também pelo RioMar, na loja colaborativa Artesanato de Talentos.
Produções de artesãs e artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade, assinam as peças da loja localizada no Piso L1.
Aberta até 26 de junho, por lá é possível encontrar peças a partir de R$ 10. Entre outros itens há vestidos, coletes, peças decorativas e outras diversidades que remetem aos festejos do mês.
SERVIÇO
São João no RioMar Shopping
Com Petrúcio Amorim, Nena Queiroga e Balaio de Cheio
Quando: de 4 a 6 de junho, às 19h
Onde: Praça de Alimentação do RioMar Shopping (Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @rioma_recife