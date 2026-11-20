"Eu Quero Frevo!": Nena Queiroga e Romero Ferro comandam prévia no Alma Arte Café em dezembro
Festejo acontece no dia 13 de dezembro, em celebração ao Carnaval pernambucano
Que o Carnaval já está a todo vapor pelas bandas de Olinda, é fato. Que o digam as prévias que já colorem e movimentam as ladeiras da cidade.
E no próximo dia 13 de dezembro ficará a cargo de Nena Queiroga e Romero Ferro comandar mais um festejo que antecede os dias oficiais da Folia de Momo no estado.
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Com participações de convidados, a folia leva para o palco repertório do maioral do Carnaval de Pernambuco, o Frevo, sob a batuta de dois nomes potentes da musiaclidade do estado.
SERVIÇO
Prévia "Eu Quero Frevo!", com Nena Queiroga e Romero Ferro
Quando: domingo, 13 de dezembro, das 16h às 21h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
A partir de R$ 40 via Sympla e no local
Informações: (81) 9 9837-5973 // @almaartecafe