A- A+

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES Nena Queiroga, com Ylana, Flaira e Isadora Melo, comanda show em celebração às mulheres no RioMar Show "Entre Elas" acontece nesta quinta-feira (5), com acesso gratuito na Praça de Alimentação do mall

Com Nena Queiroga no comando, e participações de Ylana, Flaira Ferro e Isadora Melo, o encontro "Entre Elas" vai celebrar as mulheres, antecipando a data do domingo, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres - em show nesta quinta-feira (5) na Praça de Alimentação do RioMar Recife, às 19h.



Gratuito, a apresentação marca a 7ª edição do projeto realizado pelo mall, pensado para fortalecer a cultura pernambucana e, dessa vez, com vozes potentes de mulheres o tanto quanto de peso, representantes da música no estado e País afora.





No palco, ritmos pernambucanos mesclados a uma 'pegada' mais contemporânea, inclusive com musicalidade que reforça questões femininas, integram o repertório.

SERVIÇO

"Entre Elas"

Com Nena Queiroga e participações de Ylana, Flaira Ferro e Isadora Melo

Quando: Quinta-feira (5), às 19h

Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Veja também