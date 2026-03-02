Nena Queiroga, com Ylana, Flaira e Isadora Melo, comanda show em celebração às mulheres no RioMar
Show "Entre Elas" acontece nesta quinta-feira (5), com acesso gratuito na Praça de Alimentação do mall
Com Nena Queiroga no comando, e participações de Ylana, Flaira Ferro e Isadora Melo, o encontro "Entre Elas" vai celebrar as mulheres, antecipando a data do domingo, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres - em show nesta quinta-feira (5) na Praça de Alimentação do RioMar Recife, às 19h.
Gratuito, a apresentação marca a 7ª edição do projeto realizado pelo mall, pensado para fortalecer a cultura pernambucana e, dessa vez, com vozes potentes de mulheres o tanto quanto de peso, representantes da música no estado e País afora.
No palco, ritmos pernambucanos mesclados a uma 'pegada' mais contemporânea, inclusive com musicalidade que reforça questões femininas, integram o repertório.
SERVIÇO
"Entre Elas"
Com Nena Queiroga e participações de Ylana, Flaira Ferro e Isadora Melo
Quando: Quinta-feira (5), às 19h
Onde: RioMar Recife (Praça de Alimentação) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife