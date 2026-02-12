A- A+

FAMOSOS Neném, da dupla com Pepê, cai no riso após ser confundida ao lado de esposa Casal é comparado à dupla formada por influenciadora digital e jogador de futebol: 'Obrigada pelo carinho', diz cantora, às gargalhadas

A cantora Neném, da dupla com a irmã gêmea Pepê, se tornou assunto nas redes sociais, de maneira repentina, depois de publicar uma foto ao lado da esposa Thais Bapsta, com quem vivem há mais de dez anos. O motivo? Internautas se surpreenderam com a semelhança das duas com... o casal formado pela influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. As comparações viralizaram na web, e ambas embarcaram na brincadeira.

Diante da repercussão do assunto, Neném compartilhou um dos memes, por meio dos Stories no Instagram, com emojis de risos e gargalhadas. Detalhe: tal como Virginia Fonseca, Thais Baptista possui uma marca de cosméticos e acabou de lançar um body splash, um dos produtos que Virginia mais vende. "Agora que lancei meu body splash vai falar mais ainda que parecemos com eles", comentou Thais, por meio do Instagram.



Seguidores deixaram uma enxurrada de colocações bem-humoradas nas redes sociais. "Rindo com respeito", escreveu uma pessoa. "Manooooo paraaaa achei que fosse o Vini e a Virgínia berrro", comentou mais um internauta. Neném levou as comparações na esportiva, achando graça do fato. "Obrigada pelo carinho", agradeceu. Ela só não gostou de ser confundida, por algumas pessoas, com a irmã. "Não é Pepê não Sou eu na foto, Neném, com minha esposa."

O que aconteceu com Pepê e Neném?

Em 2024, Pepê e Neném completaram 25 anos de carreira. As cantoras — que estouraram em 1999, com a música "Mania de você" (aquela dos versos "Por que você não vem ficar comigo, baby? Estou louca por você") — seguem realizando shows e agora sustentam um projeto focado em pagode. A agenda de apresentações, porém, está mais tranquila.

As cantoras Pepê e Neném hoje — Foto: Reprodução/Instagram





"As pessoas perguntam, vocês deixaram de cantar? Não deixamos, não. Mas agora nós também somos digital influencers", afirmou Pepê, numa entrevista recente. "A gente tem a música no sangue, mas, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com outras coisas na internet. Trabalhamos com TikTok, Kawai, Instagram… E, graças a Deus, está bombando."

