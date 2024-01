A- A+

Protesto "Nenhuma causa justifica que Mona Lisa seja alvo", diz ministra da cultura após ataque ao quadro Ativistas jogaram sopa em obra de Leonardo Da Vinci, mas não houve dano, de acordo com o museu do Louvre

A ministra da cultura francesa, Rachida Dati, se manifestou sobre o ataque a uma das obras de arte mais famosas do mundo, o quadro da Mona Lisa, que fica sob um vidro blindado no Museu do Louvre, em Paris. Neste domingo (28), duas ativistas jogaram sopa na obra de Leonardo da Vinci.

"A Mona Lisa, como nosso patrimônio, pertence às gerações futuras. Nenhuma causa pode justificar que ele seja tomado como alvo! Comunico todo meu apoio aos funcionários do museu do Louvre", declarou em suas redes a ministra da cultura.

O Louvre também informou à agência AFP que a obra não sofreu nenhum dano e que deve dar queixa nesta segunda-feira (29).

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostra o momento exato em que as manifestantes passam por baixo do cordão de segurança e gritam pedindo "alimentação saudável e agricultura sustentável". O episódio aconteceu neste domingo (28).

Em seguida, as duas mostram camisetas com os dizeres "Resposta Alimentar". Visitantes foram retirados da sala e equipes do museu iniciaram a operação de limpeza. Assista o vídeo:

As ativistas pediram a criação de um sistema de segurança social para alimentos sustentáveis.

Outros episódios com a obra de Leonardo da Vinci já aconteceram. Em maio de 2022, ela foi alvo de uma torta. Um homem foi detido e levado para atendimento psiquiátrico após jogar o bolo no quadro. Ele estava disfarçada com uma peruca e usava uma cadeira de rodas.

