CELEBRIDADES "Nepo babies"? Conheça herdeiros do estrelato ansiosos para alcançar o próprio sucesso em Hollywood Figuras como Emma Thompson, Cillian Murphy, Kate Winslet e Bryan Cranston abriram caminho e transmitiram a seus filhos o interesse pela atuação

“Há muitas pessoas neste mundo cujos filhos se dedicam à mesma profissão que os pais, seja juiz, advogado ou médico. Portanto, parte da tarefa da maternidade é ensiná-los a ignorar comentários e termos bobos como nepo baby. Meus filhos não estão recebendo nenhuma vantagem porque a mãe deles é Kate Winslet”.



Incômoda e um tanto ríspida, foi assim que, há alguns dias, a atriz britânica respondeu à BBC ao ser questionada sobre o possível impulso que as carreiras artísticas de seus filhos mais velhos, Mia Threapleton e Joe Anders, teriam recebido por ela ser sua mãe.

A declaração da vencedora do Oscar, que promovia "Adeus, June", seu primeiro longa-metragem como diretora — escrito por Anders aos 19 anos e lançado na semana passada pela Netflix —, provocou uma reação previsível para quase todos, menos para a própria Winslet.



É difícil sustentar que o roteiro desenvolvido pelo filho para um seminário de escrita teria se transformado em um dos títulos natalinos da plataforma sem o peso do sobrenome. Também não é irrelevante o fato de o pai de Anders ser Sam Mendes, um dos cineastas mais celebrados das últimas décadas.

Por mais que a atriz rejeite o rótulo, seu filho poderia figurar como símbolo de uma nova geração beneficiada pelo nepotismo na indústria do entretenimento — o que não é, necessariamente, um demérito. Afinal, nomes como Angelina Jolie, Michael Douglas, Charlie Sheen, Sean Penn, Kate Hudson, Jamie Lee Curtis e até Robert Downey Jr. também começaram a carreira sob a sombra de pais famosos e, com talento e tempo, construíram trajetórias próprias.



Nem todos, porém, conseguiram se desvencilhar dessa herança. Para cada Jeff Bridges ou Maya Hawke, há exemplos que reforçam o ceticismo dos críticos. Ainda assim, uma nova leva de herdeiros de Hollywood avança, pronta para disputar espaço e tentar convencer o público de que seus sobrenomes não foram determinantes na contratação. Conheça alguns:

Aran Murphy, 18 anos

Pai famoso: Cillian Murphy

Convidado do The Graham Norton Show, o ator irlandês relatou que um dos momentos mais marcantes após vencer o Oscar por Oppenheimer foi a festa da Vanity Fair, onde seus filhos conheceram Taylor Swift. Foi a cantora quem chamou atenção para Aran, presente na plateia do programa, levando as câmeras a focarem o adolescente enquanto o pai revelava que ele começava a trabalhar como ator. A exposição surtiu efeito: em 2025, Aran integrou o elenco do novo filme de Taika Waititi, ao lado de Jenna Ortega e Amy Adams.



Teddy Williams, 13 anos

Pai famoso: Robbie Williams

Filha mais velha do músico britânico com a atriz Ayda Field, Teddy cresceu habituada às câmeras. Ainda criança, participou do cortejo do casamento da princesa Eugenie, mas só mais tarde demonstrou interesse real pela atuação. Superadas as reservas dos pais quanto à exposição, estreou no ano passado no telefilme natalino Tinsel Town, contracenando com Kiefer Sutherland — outro herdeiro que trilhou caminho próprio.



Lewis Pullman, 32 anos

Pai famoso: Bill Pullman

Criado entre Los Angeles e Montana, Lewis demorou a se interessar pela profissão do pai. A virada veio no ensino médio, ao participar de uma peça escolar. Após a universidade, acumulou trabalhos em produções independentes até ganhar visibilidade em Top Gun: Maverick. Desde então, participou da minissérie Lições de Química, do filme Thunderbolts e integra os elencos de Avengers: Doomsday e Spaceballs 2, sequência do clássico estrelado por seu pai.

Gaia Wise, 26 anos

Pais famosos: Emma Thompson e Greg Wise

Filha de um casal que se conheceu durante as filmagens de Razão e Sensibilidade, Gaia iniciou a carreira em pequenos papéis ao lado da mãe, incluindo Tu Última Chance e Morte no Inverno. Em busca de autonomia, voltou-se para a televisão. Em 2025, participou de All Creatures Great & Small e será protagonista de uma minissérie ambientada na Primeira Guerra Mundial.

Sam Nivola, 25 anos

Pais famosos: Emily Mortimer e Alessandro Nivola

Apesar das carreiras sólidas dos pais, Sam alcançou notoriedade própria com a terceira temporada de The White Lotus. Em seguida, atuou em Maestro, de Bradley Cooper, e na minissérie O Casal Perfeito. Agora, protagoniza Driver’s Ed e prepara-se para projetos que incluem o filme Days Ending in Y e a série Phony, que estreia neste ano no Disney+.

True Whitaker, 27 anos

Pai famoso: Forest Whitaker

Na comédia da HBO I Love LA, True interpreta uma versão exagerada de si mesma: filha de um ator vencedor do Oscar, criada entre privilégios e referências culturais. Com humor autodepreciativo, constrói sua trajetória rindo do nepotismo antes que o público o faça, após participações em O Poderoso Chefão do Harlem.

Odessa A’zion, 25 anos

Mãe famosa: Pamela Adlon

A estreia aconteceu aos 16 anos, em Better Things, série criada e protagonizada pela mãe. O caminho seguiu com participações em produções juvenis até dois projetos decisivos: I Love LA e Marty Supremo: Sonhe Grande, filme com Timothée Chalamet que estreia na próxima semana e lhe rendeu indicação ao prêmio do sindicato dos atores.

Taylor Dearden, 32 anos

Pai famoso: Bryan Cranston

“Ela é muito independente e cuidadosa para não ter nenhuma associação com a ideia de nepotismo”, disse Cranston à GQ ao comentar a decisão da filha de usar o sobrenome de solteira da mãe. O parentesco, porém, veio à tona após o sucesso de The Pitt, série da HBO Max vencedora do Emmy e recentemente premiada no Critics’ Choice Awards.

Chet Hanks, 35 anos

Pais famosos: Tom Hanks e Rita Wilson

Durante anos, Chet simbolizou o lado mais controverso dos herdeiros de Hollywood, alvo de críticas por sua tentativa de carreira como rapper e por polêmicas pessoais. Após admitir problemas com dependência química e buscar reabilitação, encontrou espaço como ator. Em Uma Nova Jogada, da Netflix, vive o jogador Travis Bugg, contracenando com Kate Hudson.

Ella Stiller, 23 anos

Pais famosos: Ben Stiller e Christine Taylor

Representante da terceira geração de artistas da família, Ella optou por formação acadêmica no conservatório Juilliard antes de investir na carreira. Após pequenas aparições em projetos do pai, atuou em And Just Like That, em Driver’s Ed e integrará a nova temporada de The Comeback, série cult da HBO.

