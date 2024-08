A- A+

FAMOSOS Nepo baby Enzo Celulari fala sobre ''conotação negativa'' do termo O artista é filho de Claudia Raia e Edson Celulari

Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, se pronunciou sobre ser chamado de "nepo baby". "Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas", disse o modelo, em entrevista ao Gshow, durante o Prêmio Grande Otelo de Cinema de 2024, que ocorreu na noite de quarta-feira (28).

Sobre ser classificado como um "nepo baby", Enzo declarou também que vê uma entrada no mercado de trabalho com o mesmo ofício que os pais como um privilégio: "Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito".

O termo "nepo baby" é importado: ele deriva das palavras "nepotism" e "baby", e significa algo como "filho do nepotismo", ou seja, faz referência aos filhos de pessoas famosas, artistas e personalidades ligadas ao mundo das artes ou profissionais consagrados em suas áreas que seguem as carreiras de seus pais ou teriam o caminho facilitado por conta deles.

Enzo afirmou também que pensa na vida de ator, mas que o faria somente com um registro profissional, o "DRT" (documento profissional que capacita e autoriza o ator profissional legalmente).

"Acredito que não se vira ator da noite para o dia, não faz um protagonista da noite para o dia. Mas é essa é minha opinião, pelo respeito que tenho pelo ofício, a forma como fui criado e acompanhando a carreira dos meus pais evoluindo", completou ele.

Veja também

CINEMA ''Estômago 2'': food stylist conta como foi preparar os pratos que aparecem no filme