A casa do Big Brother Brasil viveu momentos de tensão na noite do sábado (13). É que Alane desmaiou e caiu nos braços de Nizam. O motivo? A sister ficou nervosa ao falar com o brother sobre a treta envolvendo ele e a influencer Vanessa Lopes (entenda abaixo).

No momento em que Nizam falava, na cozinha, Alane foi desfalecendo e terminou por desmaiar. Ele até tentou segurar a participante, mas precisou pedir ajuda aos outros confinados, que o ajudaram a levá-la ao confessionário.

Lá, ela foi atendida, e, ainda no ao vivo, Tadeu Shmidt tranquilizou o público:

“A Alane já foi atendida. Tá tudo bem com ela. Foi só um nervosismo ali, mas a pressão tá ótima, o coração tá ótimo. A menina tá maravilhosa, vai pra festa, vai se divertir. Tá tudo bem”, disse o apresentador.

Treta entre Nizam e Vanessa Lopes

Tudo começou em um papo no quarto do líder, onde estavam, além de Rodriguinho, também Nizam, Pizane e Vinicius. Na ocasião, os brothers falavam, entre outras coisas, sobre Vanessa Lopes.

“Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu tenho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça”, afirmou o líder. Nizam concordou: “Eu tô começando a ficar com preguiça”, avaliou o brother.

“Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia”, continuou Rodriguinho.

Foi, no entanto, o comentário de Nizam que gerou a confusão: “Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?”.

Vinicius ouviu o comentário e resolveu repassar a informação para MC Bin Laden, que defendeu a influencer. “Vanessinha é mó coração, mano. É que ela não tem a maldade de jogo. Agora eu já tenho opção de voto, você e ela são a primeira opção de proteção aqui no jogo”, disse.

Foi ele, inclusive, que contou à criadora de conteúdo o que havia acontecido. Ela, então, desabafou sobre o assunto com outros participantes do reality.

A fofoca correu pela casa e chegou a quem começou tudo: Nizam. E até Alane se envolveu na história. Foi quando a conversa com o seu affair foi iniciada e ela desmaiou.

Já na festa, em conversa com Bin Laden, Nizam pediu: "Acalma o coração da Vanessa em relação a mim. Eu te peço como parceiro, na sinceridade, falou?”.

