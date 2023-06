Neste mês, a Caixa se dedica ao ciclo junino, com atividades voltadas às expressões tradicionais

A- A+

As luzes mantiveram-se acesas, mas as portas aparentavam entreabertas. Foram pelo menos quatro anos carregando um fardo sustentado pelo clichê da resistência/existência para, só assim, conseguir manter de pé a Cultura no País (e em Pernambuco) - até que o segmento voltasse a respirar distante da sobrevida imposta nos últimos tempos.



Assim se deu também com a Caixa Cultural, equipamento localizado no coração do Bairro do Recife, no Marco Zero, que embora em funcionamento, esteve nestes tempos esvaziado pela falta de editais de ocupação, com última edição em 2018 para posteriormente ser descontinuado. Para o ciclo 2023/2024 o investimento vai ser de pelo menos R$ 30 milhões para unidades da Caixa País afora, inclusive na Capital pernambucana.



Com o retorno da arte tal qual deve ser, o prédio de 1912 - inicialmente tomado pela Bolsa de Valores de Pernambuco para, em 2012, ser ocupado por vivências de cultura e educação distribuídas em pavimentos de galerias de arte, teatro, sala multimídia e salas para oficinas de arte-educação - ganhou novamente os contornos que fizeram dele, no decorrer de pouco mais de uma década, um dos polos de lazer do 'Recife Velho' com programação que inclui desde exposições a shows musicais e atividades culturais diversas. A expectativa é de agenda intensa.

Mais de um milhão de visitantes

Ao longo de pouco mais de uma década, shows memoráveis passaram pela Caixa Cultural Recife, nomes como os de Tom Zé, Mônica Salmaso, Paulinho Moska, Sá e Guarabira, Almério e Elza Soares consolidaram a importância do espaço para a arte - local e nacional.



Espetáculos teatrais, de dança, além de exposições, a exemplo da "Turma do Pererê", de Ziraldo, e "A Magia de Miró", do artista espanhol Joan Miró, também integram o acervo de outrora do espaço.



Pelo menos mais de um milhão de visitantes já passaram pelo equipamento no Bairro do Recife, que também abriga o Programa Educativo "Gente Arteira" - projeto pensado, com eixos temáticos, para troca de saberes e articulações entre visitantes e obras.



Ciclo junino

A Caixa Cultural Recife ingressa na tradição da cultura nordestina e dá início à programação deste mês de junho visando os festejos de São João.



A oficina "Corpo Brincante e Quadrilha Junina", por exemplo, será realizada nos próximos sábado (11) e domingo (12), seguida de apresentação da Quadrilha Junina Raio de Sol.



Ministrada pela quadrilheira e coreógrafa Leila Nascimento, nos encontros serão evidenciados, de forma prática, como as quadrilhas estão permeadas de outras manifestações populares, como o coco, o xaxado, o cavalo marinho e a ciranda.

Teatro da Caixa Cultural | Foto: Ed Machado / Folha de Pernambuco

Eixos temáticos

Já a mostra "#ExpoReciclos - Criando Novas Perspectivas", no dia 13 de junho, itinerante, via Rede Educare, traz um conjunto de obras de arte feitas a partir de materiais descartáveis/recicláveis.

O curso "Encontros de Cinema - Dos Sentidos à Ação", será ministrado todas as terças de junho, presencialmente na Caixa, das 14h às 18h.



Estão à frente da ação, voltada para estudantes, profissionais da área e público em geral, Clébia Sousa (atuação e mercado de trabalho). Juliana Soares (produção executiva), Aurora Jamelo (direção de arte) e Stephan Levita (direção).



A oficina “O Caboclinho e o Corpo Contemporâneo”, oferecida gratuitamente nesta quinta e sexta, 8 e 9 de junho, das 14h às 18h, traz os fundamentos dessa dança em encontro com práticas da atualidade.

A ação propõe vivência a partir de ritualidades criadas para o espetáculo “Arreia”, com as bailarinas Iara e Iris Campos, apresentado no sábado, 10 de junho, às 19h.



SERVIÇO

Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Informações: (81) 3425-1915

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso gratuito

