Neta de Gilberto Gil, Flor Gil faz show em Nova York: "Corpo e alma cheirando a talco"

O fruto não cai longe do pé, diz o ditado. E Flor Gil, de 16 anos, é prova disso. A neta de Gilberto Gil, filha de Bela Gil e João Paulo Demasi, fez o primeiro show do disco "Cinema love" em um palco de Nova York na última terça-feira. Na banda, estava o primo Bento Gil, filho de Bem Gil e Bárbara Ohana.

A avó, Flora Gil, fez uma declaração emocionada nas redes sociais na última sexta-feira, com direito a referência ao sucesso "Palco", de Gil, e os versos "subo nesse palco, minha alma cheira a talco, como bumbum de bebê".

"Minha neta fez a emocionante estreia do seu novo disco, "CINEMA LOVE". Foi tudo tão lindo que me deixou como? Avó boba, com o coração cheio de amor e orgulho ao ve-la, e também meu outro neto Bento, firmes e juntos subindo nesse palco com o corpo e alma cheirando a talco. Muito obrigada a todos que compareceram e também a todos que sempre aplaudem nossa cantora, que desde os 9 aninhos já amava um palco! ouçam Cinema Love nas plataformas digitais", escreveu Flora.





A tia Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer, deixou uma mensagem tietando a sobrinha: "Uma lindeza"

