Neta de Maria Gladys, Mia Goth vai estrelar filme da franquia 'Star wars' com Ryan Gosling

A atriz inglesa Mia Goth, que, no Brasil, é mais conhecida por ser neta da também atriz Maria Gladys, acaba de colocar mais um possível blockbuster no currículo: "Star wars: Starfighter".



Segundo a revista Variety, ela foi escalada para o longa-metragem, que tem também Ryan Gosling no elenco. A direção é de Shawn Levy, o mesmo de "Deadpool & Wolverine" (2024).

Os detalhes sobre o papel estão sendo mantidos em sigilo. Sabe-se que a história, porém, se passa cinco anos depois de "Star Wars: A ascensão Skywalker" e a estreia está marcada para o dia 28 de maio de 2027.

Mia Goth, de 31 anos, também vai aparecer no próximo filme de Guillermo del Toro, "Frankstein", juntamente Jacob Elordi e Oscar Isaac. O premiado diretor Christopher Nolan também a escalou para "The Odyssey", ao lado de Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e Robert Pattinson.

Avó famosa

Sucesso na TV e no cinema brasileiro, Maria Gladys (que, inclusive, esteve no elenco da novela "Vale tudo" original como a faxineira Lucimar) hoje tem 85 anos.



O nome dela esteve no noticiário em meados do último mês de abril quando a filha, Maria Thereza Mello Maron, pediu apoio financeiro para conseguir levar mãe de volta ao Rio de Janeiro, onde ela sempre morou, alegando que a artista estava em situação de vulnerabilidade em Santa Rita de Jacutinga, cidade do interior de Minas Gerais.

A exposição do caso desencadeou uma troca de acusações públicas entre a atriz e seus filhos. Glayson, o primogênito, afirmou que as irmãs haviam se aproveitado financeiramente da mãe — o que foi prontamente negado por elas. O caso gerou comoção entre fãs e colegas da artista, reacendendo o interesse sobre a trajetória de Maria Gladys e a complexa relação entre os membros de sua família.

Mia é filha de Rachel Goth, outra filha de Maria Gladys, que vive no exterior. Rachel engravidou de Mia aos 20 anos, quando morava no Reino Unido, e retornou brevemente ao Brasil, mas voltou à Europa quando a filha ainda era criança.

