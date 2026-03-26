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Netflix anuncia elenco de "A Estranha na Cama", filme baseado em livro inédito de Raphael Montes

Paolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas protagonizam a trama dirigida por Esmir Filho

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Paolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas filmam novo projeto da NetflixPaolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas filmam novo projeto da Netflix - Foto: Marcos Serra Lima/Netflix

A Netflix revelou, nesta quinta-feira (26), o elenco de “A Estranha na Cama”. Com direção de Esmir Filho (“Homem com H”), o filme é baseado no livro homônimo e ainda inédito de Raphael Montes.

Paolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas protagonizam o longa-metragem. As gravações já tiveram início, mas a produção ainda não tem data de estreia prevista. Kelner Macêdo, Vera Fischer e Paulo Betti também estão no elenco. 

A trama é centrada em um casal em crise que, como última tentativa de salvar o casamento, resolve abrir a relação. Inicialmente, o acordo parece libertador para ambos, mas a situação acaba se transformando em um jogo de mentiras e segredos.
 

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Conhecido pelos best-sellers “Jantar Secreto” e “Dias Perfeitos”, além da novela “Beleza Fatal”, Raphael Montes promete a tensão característica de suas histórias. A versão literária da obra chega às livrarias ainda em 2026.

“A Estranha na Cama” é uma realização da Casa Montes, produtora recém-fundada pelo escritor, com produção de A Fábrica. O roteiro é assinado pelo próprio Raphael Montes, em parceria com Janaina Tokitaka.

*Com informações da assessoria de imprensa. 
 

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