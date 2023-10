A- A+

STREAMING Netflix acelera expansão de assinaturas e decide aumentar mensalidades nos EUA e Europa Companhia prevê chegar ao fim do ano com saldo de 20 milhões de novos clientes

A Netflix decidiu elevar os preços de seus planos para grupos de consumidores do seu serviço se streaming audiovisual nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França.



O anúncio foi feito logo após a empresa publicar o seu melhor balanço trimestral em anos no que diz respeito ao crescimento de novos assinantes.

O reajuste é um sinal da confiança da direção da companhia americana no futuro do seu negócio, ainda que rivais do setor de streaming estejam colecionando prejuízos.

A Netflix adicionou 8,76 milhões de clientes em todo o mundo no terceiro trimestre, bem acima do previsto pelos analistas de mercado. Agora a empresa conta com uma base de 247,2 milhões de assinantes.





A companhia atribuiu o resultado a um forte investimento na programação e em sua ação para coibir o compartilhamento de senhas entre usuários.



O resultado confirma a tese da empresa, contrariando a do mercado, de que essa ação levaria pessoas que compartilham senhas a fazer novas assinaturas em vez de abondonar o serviço. O produto que permite a compra de assinaturas adicionais para amigos e familiares foi bem aceito pelos consumidores.

Os executivos da companhia preveem terminar 2023 com um saldo de 20 milhões a mais de consumidores, um grande salto em comparação com o avanço de menos de 9 milhões registrado em 2022.

A Netflix apresentou no balanço de hoje uma alta de 7,8% nas receitas no terceiro trimestre. As ações da Netflix subiram 11% hoje no pregão estendido do mercado acionário americano após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. No ano, acumulam valorização de 17%.

