Streaming Netflix anuncia ação com Appa, de "Avatar: O Último Mestre do Ar", em Boa Viagem Público recifense poderá visitar o personagem a partir desta quinta-feira

Appa, o bisão voador de “Avatar: O Último Mestre do Ar”, vai pousar no Recife. A Netflix anunciou que o público poderá “visitar” o personagem na praia de Boa Viagem, desta quinta-feira (22) até o domingo (25), das 10h às 17h.

A publicação da plataforma de streaming no Instagram não dá mais detalhes sobre a ação, mas é possível deduzir que os fãs poderão ver e tirar fotos com uma réplica em tamanho real do bicho gigante.

A Netflix já fez algo parecido para divulgar o lançamento do live-action de “One Piece”. Em agosto do ano passado, o Going Merry, navio pirata da série, ficou exposto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.



“Avatar: O Último Mestre do Ar” estreia sua primeira temporada nesta quinta-feira (22). Versão com atores da aclamada animação, a série acompanha Aang, o jovem Avatar, enquanto ele aprende a dominar os quatro elementos (Água, Terra, Fogo, Ar) para restaurar o equilíbrio de um mundo ameaçado pela aterrorizante Nação do Fogo.

