Netflix anuncia elenco da série que falará sobre a vida de Ayrton Senna

A Netflix anunciou o início das gravações da minissérie Senna, que vai abordar a trajetória de Ayrton Senna, e todo o elenco que vai estrelar a série. Gabriel Leone, o protagonista, vai interpretar o ídolo da Fórmula 1. Gabriel Louchard será Galvão Bueno e Pâmela Tomé fará Xuxa, uma das namoradas de Ayrton Senna. Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé, Susana Ribeiro e Matt Mella também estão no elenco.

Em seis episódios, a série "Senna" começará narrando o início da carreira do piloto, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford. Depois, virão os grandes marcos da trajetória dele, incluindo o tricampeonato da Fórmula 1. Por fim, será mostrado o acidente fatal na Itália durante o Grande Prêmio de San Marino.

O elenco já fez gravações na Argentina e no Uruguai e agora estão sendo feitas em São Paulo e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Depois, haverá mais trabalhos no Reino Unido. Com lançamento previsto para 2024, a série ainda não tem uma data de estreia definida.

