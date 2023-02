Netflix anuncia medidas para combater compartilhamento de senha nos EUA; saiba quais são

A- A+

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (1º) as medidas que vai implementar nos EUA para impedir o compartilhamento de senha entre os usuários que vivem em casas separadas. Até então, era comum o hábito de um grupo acessar a plataforma de streaming por meio da conta de um único cliente, como por exemplo pessoas da mesma família, ainda que morassem em endereços diferentes, ou entre amigos que também não vivem juntos.



Essa prática, contudo, virou alvo da empresa, que agora passou a proibir o uso de seu serviço em lugares diversos. As medidas ainda não valem para o Brasil, mas já repercutem nas redes sociais entre internautas brasileiros que, em grande parte, criticam a novidade.

A Netflix definiu que uma conta em sua plataforma é para pessoas que moram juntas em uma única casa. Com isso, quem não mora junto com o detentor da conta precisará usar a sua própria para poder acessar o catálogo. No entanto, a cobrança não será feita automaticamente se alguém compartilhar sua conta com uma pessoa que mora em outro endereço.

"Quando um dispositivo fora de sua residência faz login em uma conta ou é usado continuamente, podemos solicitar que você verifique esse dispositivo antes que ele possa ser usado para assistir à Netflix ou trocar de residência pela Netflix", explica a empresa. "Fazemos isso para confirmar que o dispositivo que usa a conta está autorizado a fazê-lo".

Verificando um dispositivo

Se uma pessoa tentar entrar na conta de um cliente a partir de um dispositivo que não está associado à residência oficial ou se a conta é acessada persistentemente de um local fora da moradia cadastrada, a empresa poderá pedir uma "verificação do dispositivo" antes que ele possa ser usado para assistir à Netflix.

"Fazemos isso para confirmar que o dispositivo que usa a conta está autorizado a fazê-lo", acrescenta.

O passo a passo dessa verificação acontecerá da seguinte forma:

A Netflix envia um link para o endereço de e-mail ou número de telefone associado ao proprietário principal da conta.

O link abre uma página com um código de verificação de 4 dígitos.

O código deve ser inserido no dispositivo que o solicitou em até 15 minutos.

Se o código expirou, você precisará solicitar um novo código de verificação do dispositivo.

Depois de bem-sucedido, esse dispositivo pode ser usado para assistir à Netflix.

A verificação do dispositivo pode ser exigida periodicamente.

"Se você suspeitar de uso não autorizado de sua conta, recomendamos que redefina sua senha imediatamente. Você também pode sair de todos os dispositivos conectados a ele", afirma a Netflix.

Como acessar a Netflix durante uma viagem ou em um local diferente

Se o dono da conta (ou alguém que more na mesma residência que ele) estiver fora de casa e quiser acessar o catálogo, não precisará verificar seu dispositivo para assistir à Netflix.

"Se você estiver ausente da residência Netflix por um longo período de tempo, poderá ser solicitado ocasionalmente a verificar seu dispositivo. Pedimos que você verifique se o dispositivo que está usando a conta está autorizado a fazê-lo", declara a empresa.

Desativando a verificação do dispositivo

Contanto que o dispositivo usado para assistir à Netflix esteja conectado à Internet na residência do proprietário da conta principal, a empresa disse que não vai exigir verificação.

"Se uma conta Netflix for usada por um dispositivo que não esteja associado à residência do proprietário da conta principal, o dispositivo precisará ser verificado antes de poder ser usado para assistir à Netflix", afirma.

Como a Netflix detecta dispositivos dentro de uma casa

De acordo com a empresa, informações como endereços IP, IDs de dispositivos e atividades de contas de dispositivos conectados à conta Netflix possibilitam que ela identifique quais são os acessos de pessoas que moram juntas.

Número de pessoas que podem assistir ao mesmo tempo

Segundo a Netflix, cada plano determina quantos dispositivos podem reproduzir seu conteúdo ao mesmo tempo, e reforça: "desde que esses dispositivos pertençam a pessoas na mesma casa".

Veja também

bbb 23 Patrícia Ramos é criticada nas redes sociais após clima tenso em entrevista com Gabriel Fop, eliminado da semana no BBB 23