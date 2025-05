Netflix anuncia nova interface de aplicativo e IA para refinar sugestões

A- A+

A gigante do streaming Netflix anunciou que vai reformular a interface do aplicativo para as televisões e introduzir, no aplicativo para dispositivos Apple, buscas alimentadas por inteligência artificial. A partir de agora, nos gadgets com iOS, será possível realizar pedidos mais informais para achar conteúdos que combinem com as ordens.

A empresa não divulgou uma data exata, mas afirmou que os assinantes de todo o mundo poderão experimentar a nova interface “nas próximas semanas e meses”, demonstrando que a implementação será gradual.

Segundo comunicado, as informações mais relevantes estarão logo na capa do conteúdo. Através de um selo, o espectador saberá a posição no ranking de mais vistos ou se o conteúdo é vencedor de algum prêmio, como o Emmy.

Os atalhos de funções também estão mais visíveis. Agora, a opção de busca e a lista de favoritos, que ficavam ao lado esquerdo da tela, passam a ficar na parte superior.

A empresa afirma também que as recomendações estarão mais personalizadas, já que “serão mais responsivas ao humor e aos interesses naquele momento”.

Os usuários do iOS também poderão experimentar uma versão de testes (beta) que terá IA. De acordo com o comunicado, a ferramenta “permitirá buscar séries e filmes usando frases naturais e informais, como no dia a dia, como “quero algo engraçado e leve”.

A companhia não informou se o serviço estará disponível para outros sistemas operacionais futuramente.

Salto de 24% no lucro

A atualização do aplicativo chega duas semanas ao anúncio robusto de resultados: a empresa lucrou US$ 2,89 bilhões no 1º tri de 2025, com avanço de quase 24% na comparação com o mesmo período de 2024, o melhor trimestre da companhia. O faturamento no mesmo período foi de US$ 10,54 bilhões, alta de 12,5% na comparação com igual período do ano passado.

Os investidores abraçaram as ações da empresa, que enxergam como uma aposta de forte crescimento, aliada à percepção de que os assinantes dificilmente cancelarão o serviço mesmo diante de uma desaceleração econômica — que pode acontecer por conta das tarifas —, tornando a empresa relativamente resistente a uma possível recessão.

Apesar disso, a empresa pode ser diretamente impactada com a anunciada taxação de 100% a filmes produzidos no exterior, feita por Donald Trump no último domingo.

— Não vejo isso como um grande risco para a Netflix, já que ela é uma empresa tão dominante que pode pressionar fornecedores ou aumentar preços para compensar as tarifas com mais facilidade do que seus concorrentes menores — afirmou Brian Frank, presidente e gestor da Frank Funds.

— Mais importante ainda, a Netflix é muito bem administrada e obtém retornos extraordinários com seu conteúdo, então tem espaço para continuar crescendo e suas ações continuarem subindo — disse.

