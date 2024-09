A- A+

Streaming Netflix anuncia quatro novos filmes brasileiros em produção; conheça as obras Plataforma prepara longas com Rafael Vitti, Rodrigo Santoro e Leandro Hassum, além do novo trabalho do diretor mineiro Gabriel Martins

A Netflix iniciou a produção de quatro novos filmes brasileiros. As gravações ocorrem em quatro estados do Brasil e também em Bariloche, na Argentina, com nomes de peso no elenco. Conheça as produções:

“Caramelo”

Um desses longas-metragens é “Caramelo” (que teve o seu teaser revelado), que homenageia um verdadeiro patrimônio cultural brasieiro: o vira-lata caramelo. O ator Rafael Vitti é um dos protagonistas do drama, ao lado da estrela de quatro patas Amendoim.

Ambientado no estado de São Paulo, o filme acompanha Pedro, um obstinado chef de cozinha que recebe um diagnóstico inesperado quando está prestes a realizar o sonho de liderar um restaurante. Ele embarca em uma jornada de redescoberta, contando com a ajuda de um simpático vira-lata caramelo.

Também estão no elenco Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araujo, além de Cristina Pereira e Carolina Ferraz. A direção é de Diego Freitas (“Depois do Universo”, “O Lado Bom de Ser Traída”).



“O Filho de Mil Homens”

Rodrigo Santoro protagoniza “O Filho de Mil Homens”, adaptação do romance homônimo de Valter Hugo Mãe. Na trama, o ator interpreta Crisóstomo, um pescador solitário que, sentindo o vazio da ausência de um filho e sonhando ser pai, decide adotar Camilo, um menino órfão, construindo uma família atípica e singular.

O filme está sendo gravado entre Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e em cidades do interior da Bahia, com nomes como Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad no elenco.

A direção e o roteiro da obra são de Daniel Rezende, indicado ao Oscar de melhor edição por “Cidade de Deus”. Produzido pela Biônica Filmes e Barry Company, o filme aborda a beleza e a complexidade das relações humanas.

Comédia com Leandro Hassum

Ainda sem título definido, outro destaque é a nova comédia estrelada por Leandro Hassum. Desta vez, o comediante dará vida a Otávio (Leandro Hassum), um pai que se vê obrigado a viajar com a família para Bariloche, na Argentina, para conhecer o noivo argentino de sua filha Mariana (Júlia Svacinna).

Por conta de seu ciúme e comportamento inadequado, o personagem acaba causando um grande mal-entendido. Ele precisará resolver o problema para conseguir salvar o casamento da filha e também sua relação com ela.

Também estão no elenco Gabriel Goity, Simón Hempe, Karina Ramil, Mariela Pizzo, João Barreto e Abril di Yorio. Além do cenário gelado, o longa tem cenas rodadas no Rio de Janeiro, com direção de Felipe Joffily e roteiro de Leandro Soares e Lucas Blanco.

“Vicentina Pede Desculpas”

Gabriel Martins, diretor do aclamado “Marte Um”, começa a ser rodado nesta quarta-feira (18) seu novo trabalho. Filmado em Belo Horizonte, “Vicentina Pede Desculpas” é mais uma obra da aclamada produtora mineira Filmes de Plástico.

A atriz Rejane Faria interpreta uma mulher de 75 anos que encarar a morte (e especulações sobre o potencial suicídio) de seu filho, motorista de um ônibus que ao cair de um viaduto gera uma imensa tragédia. Vicentina embarca em uma jornada para procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas.

Com uma abordagem sensível e introspectiva, a obra explora temas como perdão, redenção e luto. O elenco traz ainda nomes como Maira Azevedo, Giovanna Heliodora, Thalma de Freitas e Grace Passô.

Veja também

Celebridades Chef Carmem Virgínia celebra encontro com o ator e cantor Will Smith, em seu restaurante