Netflix anuncia roteiros das quatro primeiras temporadas de ''Stranger Things''

O material funciona como um arquivo da construção narrativa da série

Roteiros completos devem se tornar itens de colecionador para fãs de Stranger ThingsRoteiros completos devem se tornar itens de colecionador para fãs de Stranger Things - Foto: Reprodução/Amazon

A Netflix anunciou que os roteiros completos das quatro primeiras temporadas de ''Stranger Things'' serão lançados oficialmente em duas edições especiais pela Random House Worlds. Os volumes reúnem o texto integral de todos os episódios.

A novidade chega ao Brasil em breve, ainda em inglês. As pré-vendas já estão abertas na Amazon a partir de R$ 110, e o kit deve se tornar um item de colecionador para fãs da série.

Além dos diálogos, os livros reúnem indicações de cena, orientações de tom e anotações dos criadores Matt e Ross Duffer.

O material funciona como um arquivo da construção narrativa de ''Stranger Things'', revelando escolhas criativas que moldaram interpretações, ritmo e atmosferas marcantes da trama.

Os dois volumes cobrem toda a jornada dos personagens desde 1983, quando o desaparecimento de Will Byers e a chegada de Eleven deram início à história em Hawkins.

Ao longo das temporadas, o grupo enfrenta novas ameaças e, mais recentemente, o confronto contra Vecna.

O lançamento antecede a chegada dos episódios finais da quinta e última temporada da série, que estreiam na plataforma nos dias 25 e 31 de dezembro.

