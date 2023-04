A- A+

Streaming Netflix anuncia série animada de "Stranger Things"; saiba mais Produção dará continuidade à franquia após o encerramento do seriado original na quinta temporada

"Stranger Things" será encerrada na quinta temporada mas a franquia continuará na Netflix no formato de uma série animada. Segundo o site americano Variety, o serviço de streaming encomendou a produção ambientada no universo do seriado nesta segunda-feira.

“Sempre sonhamos com uma animação de Stranger Things no estilo dos desenhos animados de sábado de manhã que crescemos amando, e ver esse sonho realizado tem sido absolutamente emocionante. Não poderíamos estar mais impressionados com o que Eric Robles e sua equipe criaram - os roteiros e a arte são incríveis e mal podemos esperar para compartilhar mais com você! A aventura continua”, disseram os criadores da franquia, Duffer Brothers, em um comunicado.

Ainda não foram divulgados detalhes do projeto. Os produtores executivos incluem The Duffer Brothers em nome da Upside Down Pictures, Shawn Levy e Dan Cohen da 21 Laps e Eric Robles da Flying Bark Productions.

Stranger Things é estrelada por Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Noah Schnapp, entre outros.

A série acompanha os residentes da cidade fictícia de Hawkins, Indiana, atormentada por eventos paranormais e uma dimensão alternativa conhecida como Upside Down.

Desafio final

Os criadores da série disseram ao site "The Wrap" que já estão com um esboço da quinta e última temporada pronto, o que fez manda-chuvas da Netflix se debullharem em lágrimas.

"Nós mostramos, e eles realmente responderam bem. Quer dizer, foi difícil. É o fim da história. Eu vi executivos chorando que eu nunca tinha visto antes e foi brutal. E não tem a ver apenas com a história, mas também com o fato de que 'meu Deus, essa coisa que definiu tanto as nossas vidas, é difícil imaginar chegar ao fim'".

De acordo com o ator Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler, o último ano da série pode estrear apenas em 2025, quando completa 22 anos.

"Eu nem acredito que já estamos na 5ª temporada, eu terei 22 anos quando ela sair, eu acho, e eu comecei a trabalhar na série quando eu tinha 12 anos. Isso é insano. Eu poderei beber com Gaten (Matarazzo), Caleb (McLaughlin) e Noah (Schnapp) e com todo o elenco na estreia de 'Stranger Things 5'. Não dava para dizer isso na estreia da temporada 1, o que me deixa embasbacado", disse o jovem em entrevista à revista QG.

