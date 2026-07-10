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STREAMING Netflix apresenta teaser de "Um Grude de Amor", K-drama que une romance e suspense policial Série sul-coreana chega ao catálogo em 7 de agosto com Ha Young e Jung Hae In nos papéis principais, em uma trama que mistura amnésia, mistério e comédia romântica

A Netflix divulgou o primeiro teaser e o pôster oficial de "Um Grude de Amor", série sul-coreana que estreia em 7 de agosto.

A produção aposta em uma narrativa que combina elementos tradicionais das comédias românticas dos K-dramas com uma atmosfera de suspense inspirada no cinema noir.

O protagonismo fica por conta de Ha Young ("Heróis de Plantão" e "Namorado Por Assinatura") e Jung Hae In ("O Amor Mora ao Lado" e "D.P Dog Day").

A trama acompanha Go Eun-sae, promotora de Justiça em Seul que desperta em um hospital sem qualquer lembrança de sua vida.

Ao recobrar a consciência, ela encontra Jang Tae-ha, um treinador de boxe que afirma ser seu namorado.

Sem memórias que a ajudem a confirmar ou desmentir a história, Eun-sae decide segui-lo até uma pequena cidade do interior, onde passa a reconstruir a própria rotina enquanto tenta entender quem realmente é.

A convivência entre os dois rende boa parte do tom leve da série. Acostumada ao ritmo da capital, Eun-sae estranha a nova realidade e resiste à ideia de que Tae-ha possa ter feito parte de seu passado, dando origem a situações cômicas marcadas pelo contraste entre suas personalidades.

Ao mesmo tempo, fragmentos da memória da protagonista começam a surgir, revelando ligações com um passado cercado de segredos.

A investigação ganha contornos mais perigosos com a presença de Baek Sang-gil, líder de uma organização criminosa interpretado por Heo Sung Tae, cuja perseguição coloca o casal no centro de uma trama em que romance e crime passam a caminhar lado a lado.

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